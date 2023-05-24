Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
На пресс-конференции «Интерфакса» министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко заявил, что вузы и компании региона обладают достаточной базой для развития беспилотных систем. Это может сделать Ростовскую область центром этой отрасли.
Папушенко отметил, что регион обладает всеми необходимыми ресурсами для развития беспилотных систем, включая университеты с соответствующими специальностями и компании, как крупные, так и молодые стартапы.
Ранее сообщалось, что школьников в Ростовской области научат массово управлять дронами.