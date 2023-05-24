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Власти хотят сделать Ростовскую область центром развития беспилотных систем

24 мая 2023, 14:29
Фото: Allocer/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Власти хотят сделать Ростовскую область центром развития беспилотных систем
Ростовская область может стать центром развития беспилотных систем в России, заявил министр экономического региона Максим Папушенко.

На пресс-конференции «Интерфакса» министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко заявил, что вузы и компании региона обладают достаточной базой для развития беспилотных систем. Это может сделать Ростовскую область центром этой отрасли.

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Папушенко отметил, что регион обладает всеми необходимыми ресурсами для развития беспилотных систем, включая университеты с соответствующими специальностями и компании, как крупные, так и молодые стартапы.

Ранее сообщалось, что школьников в Ростовской области научат массово управлять дронами.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Развитие БПЛА в Ростовской области
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