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Войска России пошли в наступление в ДНР, чтобы взять Авдеевку в тиски

24 мая 2023, 10:21
Фото: ТГ канал НМ ДНР
Войска России пошли в наступление в ДНР, чтобы взять Авдеевку в тиски

Войска России пошли в наступление в 170 км от границы Ростовской области

В районе города Авдеевка Донецкой Народной республики, который все еще находится под контролем украинских войск, возобновились интенсивные бои.

Как пишет издание «Новороссия», в данный момент вражеские войска пытаются контратаковать, пытаясь вернуть ранее покинутые позиции. Но российские войска пошли в новое наступление.

«Армия России наступает, стремясь взять Авдеевку в клещи», — сообщают военные корреспонденты, находящиеся недалеко от места событий.

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Так, например, говорится, что вооруженные силы РФ смогли продвинуться у железнодорожных путей и захватить две лесопосадки под Авдеевкой. Также сообщается о боях в районе Новобахмутовки и Красногоровки, где войска России пытаются прорвать оборону противника. 

Ранее RostovGazeta писала, что власти ДНР подтвердили обстрел Мариуполя дальнобойными ракетами ВСУ 19 мая.

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