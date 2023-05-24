Войска России пошли в наступление в 170 км от границы Ростовской области

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Как пишет издание «Новороссия», в данный момент вражеские войска пытаются контратаковать, пытаясь вернуть ранее покинутые позиции. Но российские войска пошли в новое наступление.
«Армия России наступает, стремясь взять Авдеевку в клещи», — сообщают военные корреспонденты, находящиеся недалеко от места событий.
Так, например, говорится, что вооруженные силы РФ смогли продвинуться у железнодорожных путей и захватить две лесопосадки под Авдеевкой. Также сообщается о боях в районе Новобахмутовки и Красногоровки, где войска России пытаются прорвать оборону противника.
Ранее RostovGazeta писала, что власти ДНР подтвердили обстрел Мариуполя дальнобойными ракетами ВСУ 19 мая.