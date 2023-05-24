Войска России пошли в наступление в 170 км от границы Ростовской области

Так, например, говорится, что вооруженные силы РФ смогли продвинуться у железнодорожных путей и захватить две лесопосадки под Авдеевкой. Также сообщается о боях в районе Новобахмутовки и Красногоровки, где войска России пытаются прорвать оборону противника.