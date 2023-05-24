По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемая дала незаконные указания своим подчиненным подготовить постановление о бесплатном предоставлении земельного участка местной жительнице. Она была знакомой чиновницы. Необходимые для этой процедуры проверки проводить не стали. При этом Следком уточняет, что глава администрации о преступных замыслах своего зама якобы ничего не знал.