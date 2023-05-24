Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В Новочеркасске заместителя главы администрации города осудят за превышение должностных полномочий. Речь, вероятно идет, о Елизавете Жирковой. Она стала замом главы администрации города по экономике и транспорту в марте этого года. Ровно через месяц стало известно о возбуждении в отношении чиновницы уголовного дела.
По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемая дала незаконные указания своим подчиненным подготовить постановление о бесплатном предоставлении земельного участка местной жительнице. Она была знакомой чиновницы. Необходимые для этой процедуры проверки проводить не стали. При этом Следком уточняет, что глава администрации о преступных замыслах своего зама якобы ничего не знал.
Таким образом, местная жительница незаконно получила земельный участок стоимостью более 1,8 миллиона рублей.
В результате предварительного следствия городу был возмещен причиненный ущерб путем возвращения земельного участка.
Сейчас уголовное дело с собранными доказательствами передано в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, Жиркова по образованию инженер-экономист. В момент совершение преступления она занимала должность замглавы администрации Новочеркасска по финансам. С 1 апреля 2023 года эта должность будет упразднена.