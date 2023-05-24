rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Изображение материала

Замглавы администрации Новочеркасска осудят за бесплатную передачу земли знакомой

24 мая 2023, 15:26
Фото: 1MI
Замглавы администрации Новочеркасска будут судить за превышение должностных полномочий
Заместителя главы администрации Новочеркасска будут судить за превышение должностных полномочий, рассказали в СК РФ по Ростовской области.

В Новочеркасске заместителя главы администрации города осудят за превышение должностных полномочий. Речь, вероятно идет, о Елизавете Жирковой. Она стала замом главы администрации города по экономике и транспорту в марте этого года. Ровно через месяц стало известно о возбуждении в отношении чиновницы уголовного дела.

По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемая дала незаконные указания своим подчиненным подготовить постановление о бесплатном предоставлении земельного участка местной жительнице. Она была знакомой чиновницы. Необходимые для этой процедуры проверки проводить не стали. При этом Следком уточняет, что глава администрации о преступных замыслах своего зама якобы ничего не знал.

Таким образом, местная жительница незаконно получила земельный участок стоимостью более 1,8 миллиона рублей.

Дело завели на назначенную в марте замглавы администрации Новочеркасска Жиркову
Узнать подробнее

В результате предварительного следствия городу был возмещен причиненный ущерб путем возвращения земельного участка.

Сейчас уголовное дело с собранными доказательствами передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Жиркова по образованию инженер-экономист. В момент совершение преступления она занимала должность замглавы администрации Новочеркасска по финансам. С 1 апреля 2023 года эта должность будет упразднена.

Читайте также:
Дело завели на назначенную в марте замглавы администрации Новочеркасска ЖирковуЭкономикой и транспортом Новочеркасска в администрации займется Елизавета ЖирковаОсужденный экс-глава администрации Новочеркасска Зюзин пытается избежать колонии
#Алина Заярная#Происшествие#Новочеркасск#Ростовская область#Суд в Ростовской области#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#Администрация Новочеркасска
Подпишитесь
Вероятный диверсант подорвался на КПП у Ростовской области, а в городе поймали шпиона
Сегодня, 15:30
Церковнославянский язык могут заставить учить школьников в Ростовской области
Сегодня, 15:16
В Ростове-на-Дону назвали 11 мест, где чаще всего происходят аварии
Сегодня, 14:36
«Будут ломать и строить»: урбанист рассказал, что ждет исторический центр Ростова
Сегодня, 14:35
Эксперт рассказал, когда подешевеет лук в Ростовской области
Сегодня, 14:32