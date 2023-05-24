Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В комментариях к публикациям главы региона местные жители пишут о сложившихся проблемах в садовых товариществах. В частности, без электричества периодически остаются жители СНТ «Мир»
«Сидим без света, прошлое отключение было 11 дней назад. Отключают на весь день, поставщик не принимает никаких мер для улучшения ситуации», — заявили пользователи.
«Поддерживаю, СНТ „Труд“ в том же районе, постоянные „аварийные“ отключения», — говорится в комментариях.
Местные жители заявляют об аналогичной ситуации в товариществах «Геолог», «Спутник» и «Октябрь».
Ранее стало известно, что машиностроительный завод «Бонум» переедет из Аксая из-за проблем с электричеством.