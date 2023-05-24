rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Изображение материала

Жители нескольких СНТ пожаловались на частные отключения света в 2023 году

24 мая 2023, 04:50
Фото: 1mi
В Ростовской области в нескольких садовых товариществах постоянно происходят отключения электричества, пожаловались они губернатору.

В комментариях к публикациям главы региона местные жители пишут о сложившихся проблемах в садовых товариществах. В частности, без электричества периодически остаются жители СНТ «Мир»

«Сидим без света, прошлое отключение было 11 дней назад. Отключают на весь день, поставщик не принимает никаких мер для улучшения ситуации», — заявили пользователи.

«Поддерживаю, СНТ „Труд“ в том же районе, постоянные „аварийные“ отключения», — говорится в комментариях.

Машиностроительный завод «Бонум» переедет из Аксая из-за проблем с электричеством
Узнать подробнее

Местные жители заявляют об аналогичной ситуации в товариществах «Геолог», «Спутник» и «Октябрь».

Ранее стало известно, что машиностроительный завод «Бонум» переедет из Аксая из-за проблем с электричеством.

Читайте также:
Машиностроительный завод «Бонум» переедет из Аксая из-за проблем с электричествомСотни ростовчан останутся без электричества 11 и 12 маяДва хутора в Ростовской области до сих пор остаются без электричества после снегопада
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Отключения света#Нет электричества#Проблемы в Ростове
Подпишитесь
Стали известны подробности самоподрыва диверсанта на границе с Ростовской областью
Сегодня, 06:37
Житель Ростовской области стал эвакуаторщиком в зоне СВО
Сегодня, 06:14
Стало известно, какой район Ростова считается самым криминальным
Сегодня, 06:29
В Ростове в пожаре в Октябрьском районе пострадали три человека
Сегодня, 06:36
Сюрприз от Кима Назаретова: творческий путь выдающегося джазмена Ростова
Сегодня, 06:46
В архитектурном бюро «Архилайн» рассказали, каким будет элитный дом в центре Ростова
Вчера, 11:05