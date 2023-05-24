Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Напомним, что высокопоставленные ростовские судьи, связанные со слухами о коррупционном скандале, могут стать фигурантами уголовного дела по запросу председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
СМИ сообщали, что экс-председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву подозревают в получении взяток в крупном размере. Зампреда облсуда Татьяне Юровой могут предъявить обвинения в посредничестве во взятках и взяточничестве. А председатель Железнодорожного районного суда Георгий Бондаренко также подозревается в посредничестве и во взяточничестве в крупном размере.
«Можно предполагать, что 26 мая всех трех ростовских судей лишат статуса неприкосновенности. А после этого, вероятно, будет избираться мера пресечения в рамках уголовного дела», — отмечает Игорь Хорошилов.
Однако, по мнению журналиста, это вряд ли изменит ситуацию в судебной системе донского края.
«Проблема заключается в том, что незаменимых у нас нет. Снесли одного судью, на его место придет другой. Так и сейчас. Придет новый председатель суда, приведет заместителя, который и будет заниматься тем же самым. Эту систему невозможно реформировать», — делится мнением собеседник.
По его словам, для того, чтобы достигнуть в обществе позитивных перемен, судьи должны быть выборными, а не назначаемыми.
Ранее RostovGazeta выясняла, в чем была причина обысков и арестов ростовских судей.