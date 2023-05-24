«Проблема заключается в том, что незаменимых у нас нет. Снесли одного судью, на его место придет другой. Так и сейчас. Придет новый председатель суда, приведет заместителя, который и будет заниматься тем же самым. Эту систему невозможно реформировать», — делится мнением собеседник.