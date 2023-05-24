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Журналист Хорошилов рассказал, как изменят ситуацию уголовные дела ростовских судей

24 мая 2023, 07:24
Фото: 1MI
Журналист Хорошилов рассказал, как изменят ситуацию уголовные дела ростовских судей
Ситуация в Ростове вряд ли изменится. Скорее всего, напуганные судьи посидят «под камешком» месяца три, а потом продолжится все тоже самое. На места одних придут такие же другие, сообщил RostovGazeta оппозиционный ростовский журналист Игорь Хорошилов.

Напомним, что высокопоставленные ростовские судьи, связанные со слухами о коррупционном скандале, могут стать фигурантами уголовного дела по запросу председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

СМИ сообщали, что экс-председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву подозревают в получении взяток в крупном размере. Зампреда облсуда Татьяне Юровой могут предъявить обвинения в посредничестве во взятках и взяточничестве. А председатель Железнодорожного районного суда Георгий Бондаренко также подозревается в посредничестве и во взяточничестве в крупном размере.

«Можно предполагать, что 26 мая всех трех ростовских судей лишат статуса неприкосновенности. А после этого, вероятно, будет избираться мера пресечения в рамках уголовного дела», — отмечает Игорь Хорошилов.

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Фото: 1MI

Однако, по мнению журналиста,  это вряд ли изменит ситуацию в судебной системе донского края. 

«Проблема заключается в том, что незаменимых у нас нет. Снесли одного судью, на его место придет другой. Так и сейчас. Придет новый председатель суда, приведет заместителя, который и будет заниматься тем же самым. Эту систему невозможно реформировать», — делится мнением собеседник.

По его словам, для того, чтобы достигнуть в обществе позитивных перемен, судьи должны быть выборными, а не назначаемыми.

Ранее RostovGazeta выясняла, в чем была причина обысков и арестов ростовских судей. 

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