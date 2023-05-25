«Аж стены задрожали»: в Ростовской области жители сообщают о работе систем ПВО

Напомним, вечером 25 мая СМИ распространили данные о том, что в небе над Морозовском в Ростовской области сработали системы ПВО. На кадрах, появившихся в сети, видно неопознанный светящийся летающий объект, рассекающий ночное небо по дуге. Он несколько раз вспыхивает оранжевым светом, после чего исчезает, сопровождаясь хлопком, похожим на раскаты грома.