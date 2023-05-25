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«Аж стены задрожали»: в Ростовской области жители сообщают о работе систем ПВО

25 мая 2023, 20:04
Фото: 1MI
«Аж стены задрожали»: в Ростовской области жители сообщают о работе систем ПВО

Жители Морозовска в Ростовской области строят предположения о НЛО, замеченном 25 мая

Жители Морозовска в Ростовской области рассказали о работе систем ПВО в небе над городом 25 мая, комментарии появились в соцсетях и Telegram-каналах.

Напомним, вечером 25 мая СМИ распространили данные о том, что в небе над Морозовском в Ростовской области сработали системы ПВО. На кадрах, появившихся в сети, видно неопознанный светящийся летающий объект, рассекающий ночное небо по дуге. Он несколько раз вспыхивает оранжевым светом, после чего исчезает, сопровождаясь хлопком, похожим на раскаты грома.

«Сверхзвук», «Беспилотник сбили», «Падающая звезда, загадывайте желание», «Знаменитый Морозовский метеорит летит», — строили предположения о происхождении объекта дончане.

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Однако нашлись и те, кто сообщил, что услышал настоящий взрыв.

«Живу в Морозовске. Аж стены задрожали», — заявили местные жители, добавив, что источник шума не был самолетом или грозой.

Журналисты запросили комментарий у местных органов власти и пресс-службы правительства Ростовской области. Данные об инциденте уточняются.

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