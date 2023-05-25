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Банк «Центр-инвест» принял участие в форуме «О бизнесе по-женски»

25 мая 2023, 08:32
Фото: Taneli Lahtinen/unsplash.com
Банк «Центр-инвест» принял участие в форуме «О бизнесе по-женски»
Тема женского предпринимательства набирает обороты. 19 мая в Краснодаре прошёл второй форум «О бизнесе по-женски». Мероприятие прошло при поддержке Общественной палаты Краснодарского края. «Центр-инвест» не только принял участие в форуме, но и выступил официальным партнёром.

Мероприятие стало площадкой совета Евразийского женского форума. В этом году оно объединило свыше 300 человек. Среди них были представители финансовых структур, институтов развитию органов власти, региональных комитетов женского предпринимательства.

Председатель правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова выступила на пленарном заседании «Реализация национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 - 2030 гг.: векторы развития». Она рассказала, что в коллективе банка свыше 70% женщин, из них четыре - в совете директоров, ещё три являются членами правления. Таким образом, банк демонстрирует отсутствие гендерныхстереотипов и реализацию равных возможностей.

Коэффициент рождаемости у сотрудниц банка в несколько раз выше, чем в целом по стране. По словам Симоновой, сотрудницы могут спокойно уйти в декретный отпуск и получить необходимую поддержку от работодателя. Такое отношение позволяет им сочетать уход за детьми и продуктивную работу.

Обсуждение поддержки МСП и самозанятых стало одним из главных блоков форума.  Директор филиала банка «Центр-инвест» в Краснодаре Диана Липинская сообщила, что финансово-кредитное учреждение занимает седьмое место в России по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства. Банк помогает бизнесу развиваться в новых условиях, выдаёт предпринимателям любые типы кредитов – от оборотных  до инвестиционных.

Что касается женского бизнеса, то на протяжении 10 лет банкреализует комплексную программу «Бизнес-кредит для женщин», в рамках которой можно взять льготный кредит, оказываются и нефинансовые услуги – консалтинговые и наставнические.

На сегодняшний день «Центр-инвест» выдал дамам-предпринимателям свыше 1500 кредитов на 4 млрд рублей.

#Елена Янкевич
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