Банк «Центр-инвест» принял участие в форуме «О бизнесе по-женски»

Коэффициент рождаемости у сотрудниц банка в несколько раз выше, чем в целом по стране. По словам Симоновой, сотрудницы могут спокойно уйти в декретный отпуск и получить необходимую поддержку от работодателя. Такое отношение позволяет им сочетать уход за детьми и продуктивную работу.