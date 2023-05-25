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Published Сегодня, 05:08

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Байкер погиб в аварии с легковым автомобилем в Ростовской области

25 мая 2023, 05:08
В Ростовской области столкновение мотоцикла с автомобилем привело к гибели человека, сообщили в УГИБДД по региону.

На дороге Азов — Староминская водитель «Лады Приора» во время поворота не смотрел по сторонам и столкнулся с мотоциклом. От полученных ранений байкер скончался на месте происшествия.

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Известно, что погибшему было 39 лет. Сама авария произошла вечером в среду, 24 мая, сейчас устанавливаются все обстоятельства. 

Ранее в Ростове на 3 года отправили в колонию байкера, сбившего девушек у ТЦ «Горизонт». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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