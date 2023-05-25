Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
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На дороге Азов — Староминская водитель «Лады Приора» во время поворота не смотрел по сторонам и столкнулся с мотоциклом. От полученных ранений байкер скончался на месте происшествия.
Известно, что погибшему было 39 лет. Сама авария произошла вечером в среду, 24 мая, сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Ранее в Ростове на 3 года отправили в колонию байкера, сбившего девушек у ТЦ «Горизонт». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.