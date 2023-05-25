Денис Буцаев: РЭО наделили полномочиями оператора ФГИС «Экомониторинг»

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил: «Президент подписал указ, согласно которому с марта следующего года РЭО станет оператором информационной системы „Экомониторинг“. Органы государственной власти, местного самоуправления, организации и граждане смогут получать информацию о экологической ситуации в нашей стране, включая загрязнение воздуха, почв, водных объектов и лесные пожары. Система также поможет прогнозировать и анализировать возможные изменения в окружающей среде. Благодаря этой системе, которая обеспечит предоставление полной, достоверной и доступной информации о состоянии окружающей среды, органы власти смогут оперативно и эффективно принимать решения в сфере экологии».