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Денис Буцаев: РЭО наделили полномочиями оператора ФГИС «Экомониторинг»

25 мая 2023, 15:13
Фото: reo.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Российского экологического оператора (РЭО) оператором федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг» с 1 марта 2024 года.

Система «Экомониторинг» предоставит гражданам и организациям доступ к информации о состоянии окружающей среды, а также поможет государственным органам принимать эффективные решения по решению экологических проблем, пишет gorod55.ru.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил: «Президент подписал указ, согласно которому с марта следующего года РЭО станет оператором информационной системы „Экомониторинг“. Органы государственной власти, местного самоуправления, организации и граждане смогут получать информацию о экологической ситуации в нашей стране, включая загрязнение воздуха, почв, водных объектов и лесные пожары. Система также поможет прогнозировать и анализировать возможные изменения в окружающей среде. Благодаря этой системе, которая обеспечит предоставление полной, достоверной и доступной информации о состоянии окружающей среды, органы власти смогут оперативно и эффективно принимать решения в сфере экологии».

После принятия соответствующего закона федеральная государственная информационная система «Экомониторинг» будет включать в себя подсистемы единой системы государственного экологического мониторинга, включая 15 видов государственного мониторинга, информацию о состоянии окружающей среды, загрязнении атмосферного воздуха, комплексной оценке и прогнозе его состояния, а также информацию о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.

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