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Дети оказались заблокированы в школе в Нахичевани из-за ливня в Ростове

25 мая 2023, 10:18
Фото: 1MI
Дети оказались заблокированы мощными потоками воды после ливня в Нахичевани в Ростове
Ученики одной из школ Ростова оказались заблокированы в здании из-за мощных потоков воды, о последствиях ливня рассказали родители школьников в соцсетях.
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Дети

Жители 13-й линии в Ростове рассказали о последствиях мощного ливня в городе 25 мая. Улица превратилась в «горную реку». «Уже в какой раз наша несчастная улица тонет? Дороги теперь нет совсем!», — жалуются горожане.

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Дети оказались заблокированы мощными потоками воды после ливня в Нахичевани в Ростове
Видео: ТГ канал Ростов Главный / 1MI

Также они рассказали, что ученики школы на 13-й линии оказались заблокированы в здании с двух сторон из-за потоков воды. Перейти дорогу они не могут, так как велик риск утонуть. «Что творится в нашем городе? Почему дети должны страдать? Почему унесенные машины мы ремонтируем за свой счет? Неужели сделать ливневку так трудно?» — пишут местные жители.

Напомним, сегодня улицу Малиновского перекрыли в Ростове на время ливня.

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