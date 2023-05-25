Также они рассказали, что ученики школы на 13-й линии оказались заблокированы в здании с двух сторон из-за потоков воды. Перейти дорогу они не могут, так как велик риск утонуть. «Что творится в нашем городе? Почему дети должны страдать? Почему унесенные машины мы ремонтируем за свой счет? Неужели сделать ливневку так трудно?» — пишут местные жители.