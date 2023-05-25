Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В этот день состоится заключительный домашний матч команды в рамках чемпионата России. Она сыграет с клубом «Ахмат».
Транспортные компании решили не брать денег с болельщиков ростовской команды. Это касается всех муниципальных маршрутов на период с 15.00 до 21.30.
«Для этого необходимо предъявить билет водителю в печатном или электронном виде при входе в салон транспортного средства», — объяснил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Ранее ФК «Ростов» отменил тренировку из-за мяча, застревающего в лужах.