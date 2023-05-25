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Для болельщиков ФК «Ростов» сделают бесплатный проезд днем 28 мая

25 мая 2023, 14:18
Фото: ФК «Ростов»
Для болельщиков ФК «Ростов» сделают бесплатный проезд днем 28 мая
Болельщикам футбольного клуба «Ростов» предоставят право бесплатного проезда в общественном транспорте в воскресенье, 28 мая.

В этот день состоится заключительный домашний матч команды в рамках чемпионата России. Она сыграет с клубом «Ахмат».

Транспортные компании решили не брать денег с болельщиков ростовской команды. Это касается всех муниципальных маршрутов на период с 15.00 до 21.30.

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«Для этого необходимо предъявить билет водителю в печатном или электронном виде при входе в салон транспортного средства», — объяснил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Ранее ФК «Ростов» отменил тренировку из-за мяча, застревающего в лужах.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Футбольный матч#Бесплатный проезд в Ростове#Футбольные фанаты
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