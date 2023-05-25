Донские власти собираются создать экономическую зону «Ростовскую» в Новочеркасске

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Власти сообщили, что в Новочеркасске на участке земли площадью 305 гектаров появится особая экономическая зона (ОЭЗ) «Ростовская», где будут расположены промышленно-производственные предприятия.
Уже на этапе формирования проект заполучил шесть потенциальных инвесторов, подтвердивших свою готовность вложить в реализацию ОЭЗ около 7,5 миллиарда рублей до 2027 года.
Эксперты уверены, что через 10 лет объем инвестиций в проекты ОЭЗ будет достигать 8,7 миллиарда рублей, а выручка резидентов составит около 15,5 миллиарда рублей. Кроме того, ОЭЗ обеспечит работой не менее 790 дончан.
В настоящий момент известно, что в «Ростовской» собираются разместить производства по выпуску сельхозтехники, оборудования для очистных сооружений, холодильного оборудования и другой промышленной продукции.
Власти уверены, что создание новой зоне не только обеспечит регион необходимыми инвестициями, но сократит дефицит рабочих мест на рынке труда.
Ранее аналогичную ОЭЗ с преференциями решили создать в ДНР.