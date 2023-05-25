rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Изображение материала

Донские власти собираются создать экономическую зону «Ростовскую» в Новочеркасске

25 мая 2023, 16:55
Фото: donland.ru
Донские власти собираются создать экономическую зону «Ростовскую» в Новочеркасске
В Ростовской области на территории Новочеркасска появится особая экономическая зона, об этом сообщили в донском правительстве.

Власти сообщили, что в Новочеркасске на участке земли площадью 305 гектаров появится особая экономическая зона (ОЭЗ) «Ростовская», где будут расположены промышленно-производственные предприятия.

Уже на этапе формирования проект заполучил шесть потенциальных инвесторов, подтвердивших свою готовность вложить в реализацию ОЭЗ около 7,5 миллиарда рублей до 2027 года.

У границы Ростовской области может появиться особая экономическая зона
Узнать подробнее

Эксперты уверены, что через 10 лет объем инвестиций в проекты ОЭЗ будет достигать 8,7 миллиарда рублей, а выручка резидентов составит около 15,5 миллиарда рублей. Кроме того, ОЭЗ обеспечит работой не менее 790 дончан.

В настоящий момент известно, что в «Ростовской» собираются разместить производства по выпуску сельхозтехники, оборудования для очистных сооружений, холодильного оборудования и другой промышленной продукции.

Власти уверены, что создание новой зоне не только обеспечит регион необходимыми инвестициями, но сократит дефицит рабочих мест на рынке труда.

Ранее аналогичную ОЭЗ с преференциями решили создать в ДНР.

Читайте также:
В особой экономической зоне Ростовской области собираются построить 50 заводовВ Новочеркасске создадут особую экономическую зонуМишустин: в трех регионах России появятся особые экономические зоны
#Надежда Пустяк#Промышленность Ростовской области#Особая экономическая зона#Заводы в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Новочеркасск
Подпишитесь
Улицы Ростова затопило дождями, а власти выбрали пляжи для летнего отдыха
Сегодня, 15:01
В Ростове-на-Дону назвали подробности ночного убийства 20-летнего парня
Сегодня, 14:43
В Ростове-на-Дону разрешили купаться только на двух пляжах в 2023 году
Сегодня, 14:18
В Ростове 25 мая на глазах прохожих обрушилась стена здания ПФР
Сегодня, 14:09
«Метро не видно?»: в Ростове ливень 25 мая смыл с дорог разметку вместе с асфальтом
Сегодня, 13:15
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 06:00