Донские власти собираются создать экономическую зону «Ростовскую» в Новочеркасске

Эксперты уверены, что через 10 лет объем инвестиций в проекты ОЭЗ будет достигать 8,7 миллиарда рублей, а выручка резидентов составит около 15,5 миллиарда рублей. Кроме того, ОЭЗ обеспечит работой не менее 790 дончан.