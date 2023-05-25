Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
По словам Анастасии Мироновой, определяющим фактором для определения стоимости проживания в районе стали цены на жилье.
«Это центральный район, рядом набережная, много объектов культуры. Район застраивается в основном новостройками бизнес-класса, планировка квартир в домах старого фонда в большинстве случаев нетипичная – поэтому цены на аренду или покупку жилья там выше в среднем на 15-20%, чем в спальных районах», - отмечает эксперт.
Анастасия Миронова добавила, что в пределах Кировского района находится меньше торговых центров и сетевых продуктовых магазинов.
«Соответственно, за продуктами нужно ездить в другие районы – это дополнительные траты. А из-за центрального расположения в Кировском районе часто образуются пробки: придется переплатить за бензин или за такси», - объяснила экономист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что подорожает в Ростове из-за роста курса доллара и евро.