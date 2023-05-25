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Экономист Миронова назвала самый дорогой район Ростова для жизни

25 мая 2023, 08:29
Фото: https://ru.freepik.com/
Больше всего денег приходится тратить жителям Кировского района города, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова.

По словам Анастасии Мироновой, определяющим фактором для определения стоимости проживания в районе стали цены на жилье.

«Это центральный район, рядом набережная, много объектов культуры. Район застраивается в основном новостройками бизнес-класса, планировка квартир в домах старого фонда в большинстве случаев нетипичная – поэтому цены на аренду или покупку жилья там выше в среднем на 15-20%, чем в спальных районах», - отмечает эксперт.

Экономист объяснил, в каком районе Ростова жить дешевле всего
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Анастасия Миронова добавила, что в пределах Кировского района находится меньше торговых центров и сетевых продуктовых магазинов.

«Соответственно, за продуктами нужно ездить в другие районы – это дополнительные траты. А из-за центрального расположения в Кировском районе часто образуются пробки: придется переплатить за бензин или за такси», - объяснила экономист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что подорожает в Ростове из-за роста курса доллара и евро.

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#Анна Ивченко#Деньги#Город#Экономика#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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