«Это центральный район, рядом набережная, много объектов культуры. Район застраивается в основном новостройками бизнес-класса, планировка квартир в домах старого фонда в большинстве случаев нетипичная – поэтому цены на аренду или покупку жилья там выше в среднем на 15-20%, чем в спальных районах», - отмечает эксперт.