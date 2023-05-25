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Экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер обжаловал свой приговор

25 мая 2023, 06:23
Фото: 1MI
Бывший глава МинЖКХ Ростовской области Андрей Майер, ставший фигурантом уголовного дела, обжаловал приговор, говорится в материалах Ростовского облсуда.

Напомним, что Кировский районный суд приговорил обвиняемого к 3 годам 5 месяцам заключения. Дело в том, что министерство выделило деньги на работы в двух парках — Зверево и Ростове. Говорится о суммах в десятки миллионов рублей. Следствие уверено, что это было сделано незаконно.

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Теперь на сайте суда появилась информация об апелляции. Заявление передали 15 мая, его рассмотрят 6 июня. 

Ранее ростовчане посчитали слишком мягким приговор бывшему министру ЖКХ Майеру. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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