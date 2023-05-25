Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Напомним, что Кировский районный суд приговорил обвиняемого к 3 годам 5 месяцам заключения. Дело в том, что министерство выделило деньги на работы в двух парках — Зверево и Ростове. Говорится о суммах в десятки миллионов рублей. Следствие уверено, что это было сделано незаконно.
Теперь на сайте суда появилась информация об апелляции. Заявление передали 15 мая, его рассмотрят 6 июня.
Ранее ростовчане посчитали слишком мягким приговор бывшему министру ЖКХ Майеру. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.