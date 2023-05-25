Напомним, что Кировский районный суд приговорил обвиняемого к 3 годам 5 месяцам заключения. Дело в том, что министерство выделило деньги на работы в двух парках — Зверево и Ростове. Говорится о суммах в десятки миллионов рублей. Следствие уверено, что это было сделано незаконно.