Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Связаться с управлением союза ветеранов можно по номеру 8-989-130-23-63. Филиалы есть сразу в нескольких российских регионах, в том числе Крыму, на Кубани, в Московской области, Твери.
«Первостепенной задачей является сплочение тех, кто лицом к лицу столкнулся с тяготами боевых действий, их семей, кто неравнодушен к столь непростому времени», — говорится на сайте организации.
Через портал можно получить помощь, либо оказать ее участникам СВО.
Ранее радиостанции, генераторы и снаряжение передали для зоны СВО донские власти. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.