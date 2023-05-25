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Филиал союза ветеранов СВО заработал в Ростове-на-Дону

25 мая 2023, 07:26
Фото: mil.ru
Филиал союза ветеранов СВО заработал в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону работает филиал всероссийского союза ветеранов спецоперации, говорится на портале организации.

Связаться с управлением союза ветеранов можно по номеру 8-989-130-23-63. Филиалы есть сразу в нескольких российских регионах, в том числе Крыму, на Кубани, в Московской области, Твери.

«Первостепенной задачей является сплочение тех, кто лицом к лицу столкнулся с тяготами боевых действий, их семей, кто неравнодушен к столь непростому времени», — говорится на сайте организации.

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Через портал можно получить помощь, либо оказать ее участникам СВО.

Ранее радиостанции, генераторы и снаряжение передали для зоны СВО донские власти. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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