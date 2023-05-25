Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В городе начались ливни с градом, что привело к подтоплениям дорог и тротуаров. Сейчас на особо опасных участках дежурят спасатели.
В футбольном клубе рассказали, что им пришлось прервать тренировку из-за осадков.
«Тренировка отменена в самом начале. Мяч буквально застревает в лужах, которые образовались на поле», — заявили в ФК. Игрокам спешно пришлось покинуть тренировочную площадку.
Между тем, власти призывают горожан по возможности оставаться дома.
О том, какие проблемы принесла стихия для региона, читайте в материале по ссылке.