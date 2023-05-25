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ФК «Ростов» отменил тренировку из-за мяча, застревающего в лужах

25 мая 2023, 10:03
Фото: ФК "Ростов"
Начавший в четверг, 25 мая, ливень скорректировал планы футбольного клуба «Ростов», говорится в Telegram-канале команды.

В городе начались ливни с градом, что привело к подтоплениям дорог и тротуаров. Сейчас на особо опасных участках дежурят спасатели.

В футбольном клубе рассказали, что им пришлось прервать тренировку из-за осадков.

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Видео: ФК "Ростов"

«Тренировка отменена в самом начале. Мяч буквально застревает в лужах, которые образовались на поле», — заявили в ФК. Игрокам спешно пришлось покинуть тренировочную площадку.

Между тем, власти призывают горожан по возможности оставаться дома.

О том, какие проблемы принесла стихия для региона, читайте в материале по ссылке.

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