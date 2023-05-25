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Главбуха пансионата осудили в Ростовской области за хищение 2,5 млн рублей

25 мая 2023, 11:27
Фото: Госреестр курортного фонда РФ / Яндекс.Карты
Главбуха пансионата осудили в Ростовской области за хищение 2,5 млн рублей
В Ростовской области огласили приговор главному бухгалтеру пансионата «Красный десант» за хищение денег, сообщили в региональном УФСБ.

На скамье подсудимых оказалась Светлана Ершова, которая формировала фальшивые платежные поручения. Это позволяло ей похищать деньги, которые выделяли на оздоровление детей.

«Эти средства предназначались на покупку еды и лекарств. Всего Ершовой удалось вывести из оборота 2,5 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

Сумму хищений на гособоронзаказе в Ростовской области оценили в 700 млн рублей
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Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь Ворошиловский районный суд приговорил обвиняемую к 1,5 годам заключения условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сумму хищений на гособоронзаказе в Ростовской области оценили в 700 миллионов рублей.

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