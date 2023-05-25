Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
На скамье подсудимых оказалась Светлана Ершова, которая формировала фальшивые платежные поручения. Это позволяло ей похищать деньги, которые выделяли на оздоровление детей.
«Эти средства предназначались на покупку еды и лекарств. Всего Ершовой удалось вывести из оборота 2,5 миллиона рублей», — сказано в сообщении.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь Ворошиловский районный суд приговорил обвиняемую к 1,5 годам заключения условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Ранее сумму хищений на гособоронзаказе в Ростовской области оценили в 700 миллионов рублей.