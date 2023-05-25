Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Напомним, что в Ростове испортилась погода и начался град размером с горох, а также ливень с грозой. Ливневки на некоторых участках перестали справляться с потоком воды.
Горожане рассказали, что забилась ливневка, где не так давно утонула учительница во время дождя. Кроме того, сейчас топит улицу Советскую, но движение автомобилей здесь не прерывали.
Проблемы появились и в Батайске, где под водой скрылась часть дорог.
«Угол Куйбышева и Горького топит уже не первый год, с каждым разом все больше. В настоящий момент затопило настолько, что люди перебегают дорогу между машин», — заявили горожане.
Официальной информации о последствиях непогоды не поступало, она уточняется.
Ранее часть Ростовской области ушла под воду из-за ливней 24 мая.