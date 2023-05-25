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Города в Ростовской области начало топить из-за ливня днем 25 мая

25 мая 2023, 09:23
Фото: ТГ канал my_bataysk
Города в Ростовской области начало топить из-за ливня днем 25 мая
В Ростове-на-Дону и Батайске начались подтопления улиц после ливня и града, сообщили местные жители в соцсетях.

Напомним, что в Ростове испортилась погода и начался град размером с горох, а также ливень с грозой. Ливневки на некоторых участках перестали справляться с потоком воды.

Горожане рассказали, что забилась ливневка, где не так давно утонула учительница во время дождя. Кроме того, сейчас топит улицу Советскую, но движение автомобилей здесь не прерывали.

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Проблемы появились и в Батайске, где под водой скрылась часть дорог.

«Угол Куйбышева и Горького топит уже не первый год, с каждым разом все больше. В настоящий момент затопило настолько, что люди перебегают дорогу между машин», — заявили горожане.

Официальной информации о последствиях непогоды не поступало, она уточняется.

Ранее часть Ростовской области ушла под воду из-за ливней 24 мая.

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