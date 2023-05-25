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Град размером с горох выпал в районе Сельмаш в Ростове-на-Дону днем 25 мая

25 мая 2023, 08:57
Фото: Linda Xu/unsplash
Град размером с горох и ливень накрыли Ростов-на-Дону днем 25 мая
В Ростове-на-Дону днем в четверг, 25 мая, резко испортилась погода и начались осадки, сообщил корреспондент RostovGazeta.

В частности, в Первомайском районе начался мощный ливень и выпал град размером с горох. Все это сопровождается громом и молниями.

Погода в это время испортилась и в других районах города, из-за чего люди в срочном порядке ищут укрытия. А некоторые своевременно позаботились об этой ситуации и взяли с собой зонты при выходе из дома.

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Согласно прогнозам синоптиков, дождливая погода в регионе будет сохраняться в течение недели. 

Ранее часть Ростовской области ушла под воду из-за ливней 24 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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