Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В частности, в Первомайском районе начался мощный ливень и выпал град размером с горох. Все это сопровождается громом и молниями.
Погода в это время испортилась и в других районах города, из-за чего люди в срочном порядке ищут укрытия. А некоторые своевременно позаботились об этой ситуации и взяли с собой зонты при выходе из дома.
Согласно прогнозам синоптиков, дождливая погода в регионе будет сохраняться в течение недели.
Ранее часть Ростовской области ушла под воду из-за ливней 24 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.