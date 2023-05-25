Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Глава региона сообщил, что система ПВО сбила украинскую ракету. По его словам, военные выполняют свою работу.
«Сохраняйте спокойствие», — призвал всех губернатор. О пострадавших информации не поступало.
Изначально о происшествии писали Telegram-каналы и опубликовали видео. На нем виден в небе неопознанный предмет и вспышка, после которого он исчезает.
Ранее губернатор рассказал, как защищают Ростовскую область от беспилотников и диверсантов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.