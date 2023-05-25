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Губернатор Голубев призвал дончан успокоиться после сбитой украинской ракеты 25 мая

25 мая 2023, 20:16
Фото: wikimedia.org
Губернатор Голубев призвал дончан успокоиться после сбитой украинской ракеты
В Ростовской области в районе Морозовска сработала система ПВО, сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона сообщил, что система ПВО сбила украинскую ракету. По его словам, военные выполняют свою работу.

«Сохраняйте спокойствие», — призвал всех губернатор. О пострадавших информации не поступало.

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Изначально о происшествии писали Telegram-каналы и опубликовали видео. На нем виден в небе неопознанный предмет и вспышка, после которого он исчезает.

Ранее губернатор рассказал, как защищают Ростовскую область от беспилотников и диверсантов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Атака украинской ракетой#Сбитая украинская ракета#Атака ВСУ#Работа ПВО над Морозовском в Ростовской области 25 мая
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