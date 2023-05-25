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Губернатор Голубев заявил, что вся Ростовская область живет в режиме ЧС с 2022 года

25 мая 2023, 08:23
Фото: 1MI
Губернатор Голубев заявил, что вся Ростовская область живет в режиме ЧС в 2023 году
Ростовская области живет в режиме чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Василий Голубев.

В интервью Life он рассказал, что регион не отрицает возможную угрозу со стороны Украины. Но вместе с этим безопасность находится на необходимом уровне.

«Для охраны порядка задействовали дополнительные силы. Вместе с этим в целях безопасности укрепили погранпереходы», — уточнил глава области.

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Он добавил, что количество туристов из-за сложившейся ситуации не уменьшилось.

Губернатор также рассказал, как защищают Ростовскую область от беспилотников и диверсантов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Напомним, что Фонд поддержки участников спецоперации заработает в Ростовской области 1 июня.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Режим ЧС в Ростове#Защита от диверсантов#Угрозы от Украины#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
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