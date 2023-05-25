Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В интервью Life он рассказал, что регион не отрицает возможную угрозу со стороны Украины. Но вместе с этим безопасность находится на необходимом уровне.
«Для охраны порядка задействовали дополнительные силы. Вместе с этим в целях безопасности укрепили погранпереходы», — уточнил глава области.
Он добавил, что количество туристов из-за сложившейся ситуации не уменьшилось.
Губернатор также рассказал, как защищают Ростовскую область от беспилотников и диверсантов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Напомним, что Фонд поддержки участников спецоперации заработает в Ростовской области 1 июня.