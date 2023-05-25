Posted Сегодня, 20:26
Published Сегодня, 20:26
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Жители Морозовска Ростовской области сообщили о работе ПВО в городе. Горожан напугал жуткий шум и звуки хлопков, а также характерные следы в небе.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в Морозовске действительно сработала ПВО. Она сбила украинскую ракету. Что было ее целью, глава региона не уточнил. О жертвах и разрушениях также не сообщается.
Голубев заверил, что военные выполняют свою работу, а также призвал местных жителей не поддаваться панике.
Напомним, жители Таганрога сегодня также сообщали о звуках воздушной тревоги в городе.