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Губернатор рассказал, что за объект сбила ПВО в Морозовске Ростовской области 25 мая

25 мая 2023, 20:26
Фото: wikimedia.org
Губернатор рассказал, какой объект сбила ПВО в Морозовске Ростовской области 25 мая
Вражеской ракетой оказался объект, сбитый в Морозовске 25 мая, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Жители Морозовска Ростовской области сообщили о работе ПВО в городе. Горожан напугал жуткий шум и звуки хлопков, а также характерные следы в небе.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в Морозовске действительно сработала ПВО. Она сбила украинскую ракету. Что было ее целью, глава региона не уточнил. О жертвах и разрушениях также не сообщается.

Губернатор Ростовской области Голубев подтвердил работу систем ПВО в Морозовске
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Голубев заверил, что военные выполняют свою работу, а также призвал местных жителей не поддаваться панике.

Напомним, жители Таганрога сегодня также сообщали о звуках воздушной тревоги в городе.

#Алина Заярная#Происшествие#Спецоперация#Сбитая ракета в Морозовске#Общество#Происшествия#Работа ПВО над Морозовском в Ростовской области 25 мая#Новости#Морозовск#Ростовская область#Таганрог#Голубев Василий Юрьевич
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