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Губернатор рассказал, как защищают Ростовскую область от беспилотников и диверсантов

25 мая 2023, 04:30
Фото: 1MI
Безопасность Ростовской области в условиях спецоперации обеспечивается на высоком уровне
Безопасность Ростовской области в условиях спецоперации обеспечивается на высоком уровне, заверил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области рассказал Life, что в условиях спецоперации безопасность в регионе обеспечивается на высоком уровне. Так, в регионе действует режим ЧС, укреплены пограничные переходы. За охраной порядка следят дружинники и казаки.

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Губернатор обратил внимание, что в регион продолжают активно ездить туристы. Они не боятся отдыхать на побережье Азовского моря, а значит, считают его достаточно безопасным.

Ранее губернатор Голубев доложил, как улучшат работу КПП на границах Ростовской области.

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