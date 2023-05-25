Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Губернатор Ростовской области рассказал Life, что в условиях спецоперации безопасность в регионе обеспечивается на высоком уровне. Так, в регионе действует режим ЧС, укреплены пограничные переходы. За охраной порядка следят дружинники и казаки.
Губернатор обратил внимание, что в регион продолжают активно ездить туристы. Они не боятся отдыхать на побережье Азовского моря, а значит, считают его достаточно безопасным.
Ранее губернатор Голубев доложил, как улучшат работу КПП на границах Ростовской области.