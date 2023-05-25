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Губернатор Ростовской области Голубев подтвердил работу систем ПВО в Морозовске

25 мая 2023, 20:18
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Голубев подтвердил работу систем ПВО в Морозовске

Губернатор Ростовской области Голубев прокомментировал взрывы в Морозовске 25 мая

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил версию жителей о работе систем ПВО в небе над Морозовском 25 мая, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, вечером четверга, 25 мая, стало известно, что жители Ростовской области сняли неизвестный летающий объект, замеченный в небе над Морозовском. Жители сообщали, что якобы это была ракета или беспилотник, которые сбили системами ПВО в воздухе.

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Позднее глава донского правительства Василий Голубев обратился к землякам, сообщив, что населению не о чем беспокоиться, поскольку системы ПВО действительно перехватили ракету, направленную со стороны Украины.

«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу», — заявил губернатор, призвав дончан сохранять спокойствие.

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