Напомним, вечером четверга, 25 мая, стало известно, что жители Ростовской области сняли неизвестный летающий объект, замеченный в небе над Морозовском. Жители сообщали, что якобы это была ракета или беспилотник, которые сбили системами ПВО в воздухе.