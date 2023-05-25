Posted Сегодня, 20:18
Published Сегодня, 20:18
Modified Сегодня, 20:20
Updated Сегодня, 20:20
Напомним, вечером четверга, 25 мая, стало известно, что жители Ростовской области сняли неизвестный летающий объект, замеченный в небе над Морозовском. Жители сообщали, что якобы это была ракета или беспилотник, которые сбили системами ПВО в воздухе.
Позднее глава донского правительства Василий Голубев обратился к землякам, сообщив, что населению не о чем беспокоиться, поскольку системы ПВО действительно перехватили ракету, направленную со стороны Украины.
«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу», — заявил губернатор, призвав дончан сохранять спокойствие.