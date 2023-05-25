В результате несчастного случая в поселке Артем в Шахтах погиб электрик. Трагедия произошла 24 мая. Шахтинское издание «КВУ» сообщает, что два монтера Шахтинских межрайонных электросетей поднялись по алюминиевой лестнице на столб, чтобы отключить электрооборудование. Из-за нарушений правил безопасности и должностных инструкций электриков ударило током. Один из них упал на землю, а второй погиб.