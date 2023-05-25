Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В результате несчастного случая в поселке Артем в Шахтах погиб электрик. Трагедия произошла 24 мая. Шахтинское издание «КВУ» сообщает, что два монтера Шахтинских межрайонных электросетей поднялись по алюминиевой лестнице на столб, чтобы отключить электрооборудование. Из-за нарушений правил безопасности и должностных инструкций электриков ударило током. Один из них упал на землю, а второй погиб.
Погибшим оказался 46-летний мужчина, он проработал в электросетях более 20 лет. У него осталась жена и 14-летняя дочь.
Официальных подробностей о трагедии пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее от удара током погибла 32-летняя сотрудница завода «Желдорреммаш» в Ростове.