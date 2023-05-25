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Из-за халатности электрик погиб от удара током в Ростовской области

25 мая 2023, 09:16
Фото: waldemar/unsplash
Из-за халатности электрик погиб от удара током в Ростовской области
Электрик погиб от удара током в Шахтах Ростовской области, пишут местные СМИ.

В результате несчастного случая в поселке Артем в Шахтах погиб электрик. Трагедия произошла 24 мая. Шахтинское издание «КВУ» сообщает, что два монтера Шахтинских межрайонных электросетей поднялись по алюминиевой лестнице на столб, чтобы отключить электрооборудование. Из-за нарушений правил безопасности и должностных инструкций электриков ударило током. Один из них упал на землю, а второй погиб.

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Погибшим оказался 46-летний мужчина, он проработал в электросетях более 20 лет. У него осталась жена и 14-летняя дочь.

Официальных подробностей о трагедии пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее от удара током погибла 32-летняя сотрудница завода «Желдорреммаш» в Ростове.

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