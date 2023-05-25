rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Изображение материала

Из-за пожара в многоэтажке в центре Ростова 25 мая эвакуировали 30 человек

25 мая 2023, 17:07
Фото: УМЧС по Ростовской области
Два человека пострадали в пожаре в Ростове-на-Дону 25 мая, 30 человек эвакуировали
В Ростове из-за пожара в многоэтажке в центре города эвакуировали 30 человек, пятеро из них дети, подробностями поделились в УМЧС по Ростовской области.

Напомним, вечером 25 мая в Ростове на улице Варфоломеева, 244 вспыхнул пожар. Очаг огня находился на балконе седьмого этажа, и десятки пожарных оперативно выехали к месту происшествия, чтобы локализовать участок открытого горения на площади 20 «квадратов».

Люди выпрыгивали из окон во время пожара в доме в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

К 19.25 мск пожар удалось потушить, в ходе работ экстренных служб эвакуировали 30 человек, пятеро из них дети.

«Двум людям оказывается медицинская помощь на месте», — сообщили в ведомстве. О причинах и обстоятельствах возгорания по-прежнему ничего не известно.

Читайте также:
В Ростове 25 мая в многоэтажке в центре города загорелся балконВ Ростове в пожаре в Октябрьском районе пострадали три человекаВ Ростове-на-Дону ликвидировали пожар в доме, где услышали взрыв днем 23 мая
#Надежда Пустяк#Пожар#Происшествие#МЧС#Скорая помощь#Происшествие в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Улицы Ростова затопило дождями, а власти выбрали пляжи для летнего отдыха
Сегодня, 15:01
В Ростове-на-Дону назвали подробности ночного убийства 20-летнего парня
Сегодня, 14:43
В Ростове-на-Дону разрешили купаться только на двух пляжах в 2023 году
Сегодня, 14:18
В Ростове 25 мая на глазах прохожих обрушилась стена здания ПФР
Сегодня, 14:09
«Метро не видно?»: в Ростове ливень 25 мая смыл с дорог разметку вместе с асфальтом
Сегодня, 13:15
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 06:00