Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Напомним, вечером 25 мая в Ростове на улице Варфоломеева, 244 вспыхнул пожар. Очаг огня находился на балконе седьмого этажа, и десятки пожарных оперативно выехали к месту происшествия, чтобы локализовать участок открытого горения на площади 20 «квадратов».
К 19.25 мск пожар удалось потушить, в ходе работ экстренных служб эвакуировали 30 человек, пятеро из них дети.
«Двум людям оказывается медицинская помощь на месте», — сообщили в ведомстве. О причинах и обстоятельствах возгорания по-прежнему ничего не известно.