Климатолог Иошпа назвал дату, когда закончатся сильные ливни в Ростовской области

По словам эксперта, между осадками будут незначительные перерывы, во время которых дожди будут усиливаться или наоборот ослабевать, сменяясь грозами, ливнями, ветром или переменной облачностью. Такая «чехарда» с непогодой, говорит Александр Иошпа, продлится следующие 10 дней.