Климатолог Иошпа назвал дату, когда закончатся сильные ливни в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В своем комментарии порталу «КП — Ростов-на-Дону» Александр Иошпа рассказал, что жителям донской столице следует подготовить к дождям, которые будут идти до конца мая.
Климатолог уточнил, что модель прогнозирования погоды, подготовленная учеными, сообщает о том, что дожди в Ростове и Ростовской области будут идти вплоть до 3 июня из-за столкновения теплого и холодного фронта воздуха.
По словам эксперта, между осадками будут незначительные перерывы, во время которых дожди будут усиливаться или наоборот ослабевать, сменяясь грозами, ливнями, ветром или переменной облачностью. Такая «чехарда» с непогодой, говорит Александр Иошпа, продлится следующие 10 дней.
Климатолог добавил, что за эти 10 дней в регионе выпадет вдвое больше осадков, чем обычно.
«Они[прим. редакции — осадки] значительно превысят многолетнюю норму: в два раз точно, если не больше. Что касается температурного режима, то заток холода будет, но уже без заморозков», — цитирует эксперта издание.
Ранее стало известно, какие неприятности возникли у жителей Ростова-на-Дону из–за ливня 25 мая.