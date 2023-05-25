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Климатолог Иошпа назвал дату, когда закончатся сильные ливни в Ростовской области

25 мая 2023, 15:53
Фото: 1MI
Климатолог Иошпа назвал дату, когда закончатся сильные ливни в Ростовской области

Климатолог Иошпа прогнозирует рекордные осадки в Ростове в конце мая 2023 года

Климатолог Александр Иошпа предупредил, что в Ростове за май выпадет двойная месячная норма осадков, об этом сообщили местные СМИ.

В своем комментарии порталу «КП — Ростов-на-Дону» Александр Иошпа рассказал, что жителям донской столице следует подготовить к дождям, которые будут идти до конца мая.

Климатолог уточнил, что модель прогнозирования погоды, подготовленная учеными, сообщает о том, что дожди в Ростове и Ростовской области будут идти вплоть до 3 июня из-за столкновения теплого и холодного фронта воздуха.

По словам эксперта, между осадками будут незначительные перерывы, во время которых дожди будут усиливаться или наоборот ослабевать, сменяясь грозами, ливнями, ветром или переменной облачностью. Такая «чехарда» с непогодой, говорит Александр Иошпа, продлится следующие 10 дней.

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Климатолог добавил, что за эти 10 дней в регионе выпадет вдвое больше осадков, чем обычно.

«Они[прим. редакции — осадки] значительно превысят многолетнюю норму: в два раз точно, если не больше. Что касается температурного режима, то заток холода будет, но уже без заморозков», — цитирует эксперта издание.

Ранее стало известно, какие неприятности возникли у жителей Ростова-на-Дону из–за ливня 25 мая.

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