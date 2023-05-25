Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:46
Updated Сегодня, 19:46
Как пишет издание Readovka, вечером 25 мая в Ростовской области в городе Морозовск средства противоракетной обороны сбили предположительно украинскую ракету или беспилотник.
Она, вероятно, пыталась атаковать один из местных аэродромов. Объект был перехвачен и сбит.
Официальной информации об инциденте пока что не поступало. Она уточняется.
Ранее RostovGazeta писала, что в Ростове за госизмену и шпионаж задержали конструктора оборонного предприятия.