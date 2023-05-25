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«Летела к аэродрому»: ПВО сбила украинский объект над Морозовском Ростовской области

25 мая 2023, 19:28
Фото: mil.ru

ПВО России сбила украинский объект над Морозовском Ростовской области вечером 25 мая

Над городом Морозовск средства противовоздушной обороны РФ сбили украинский неопознанный летательный объект, сообщают СМИ и Telegram-каналы.

Как пишет издание Readovka, вечером 25 мая в Ростовской области в городе Морозовск средства противоракетной обороны сбили предположительно украинскую ракету или беспилотник.

Она, вероятно, пыталась атаковать один из местных аэродромов. Объект был перехвачен и сбит.

Официальной информации об инциденте пока что не поступало. Она уточняется. 

Ранее RostovGazeta писала, что в Ростове за госизмену и шпионаж задержали конструктора оборонного предприятия.

#Работа ПВО над Морозовском в Ростовской области 25 мая
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