«Метро не видно?»: в Ростове ливень 25 мая смыл с дорог разметку вместе с асфальтом

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Telegram-канал «Это Ростов!» поделился фотографиями своих подписчиков, пожаловавшихся на состояние городских дорог после прошедших днем дождей.
Ростовчане рассказали, что на улице Советской заметили «уплывший» пласт асфальта с дорожной разметкой «зебра», а на улице 31-й Линии в Нахичевани дождь снял целый слой дорожной одежды на участке от Богданова до Береговой. После дождя исчезнувший асфальт обнажил дорогу, вымощенную крупными булыжниками.
«Надо было асфальт укладывать обычный, а не водоплавающий…», «Метро не видно?», — прокомментировали произошедшее удивленные ростовчане.
Ранее в Ростове ливень превратил в русло реки улицу Пушкинскую.