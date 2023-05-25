«Метро не видно?»: в Ростове ливень 25 мая смыл с дорог разметку вместе с асфальтом

Ростовчане рассказали, что на улице Советской заметили «уплывший» пласт асфальта с дорожной разметкой «зебра», а на улице 31-й Линии в Нахичевани дождь снял целый слой дорожной одежды на участке от Богданова до Береговой. После дождя исчезнувший асфальт обнажил дорогу, вымощенную крупными булыжниками.