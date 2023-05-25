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«Метро не видно?»: в Ростове ливень 25 мая смыл с дорог разметку вместе с асфальтом

25 мая 2023, 13:15
Фото: ТГ канал tutina
«Метро не видно?»: В Ростове ливень 25 мая смыл с дорог разметку вместе с асфальтом

В Ростове сильный ливень 25 мая смыл разметку и асфальт с дорог

В Ростове сильный ливень, накрывший город 25 мая, смыл не только разметку, но и асфальт в дорог, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Telegram-канал «Это Ростов!» поделился фотографиями своих подписчиков, пожаловавшихся на состояние городских дорог после прошедших днем дождей.

Ростовчане рассказали, что на улице Советской заметили «уплывший» пласт асфальта с дорожной разметкой «зебра», а на улице 31-й Линии в Нахичевани дождь снял целый слой дорожной одежды на участке от Богданова до Береговой. После дождя исчезнувший асфальт обнажил дорогу, вымощенную крупными булыжниками.

После дождя исчезнувший асфальт обнажил дорогу, вымощенную крупными булыжниками.После дождя исчезнувший асфальт обнажил дорогу, вымощенную крупными булыжниками.
После дождя исчезнувший асфальт обнажил дорогу, вымощенную крупными булыжниками.
Фото: ТГ канал etorostov
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«Надо было асфальт укладывать обычный, а не водоплавающий…», «Метро не видно?», — прокомментировали произошедшее удивленные ростовчане.

Ранее в Ростове ливень превратил в русло реки улицу Пушкинскую.

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