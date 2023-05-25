Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
ДТП произошло в Ростове на 2-й Краснодарской. 37-летний водитель Nissan X-Trail, поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом YAMAHA, движущимся со встречного направления.
Мотоциклист, судя по кадрам с места происшествия, вылетел на дорогу. От полученных травм он скончался до приезда врачей. Его личность еще устанавливается.
Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.
Ранее в Волгодонске мотоциклист не заметил «лежачего полицейского» и вылетел с трассы.