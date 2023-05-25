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Мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой на Западном в Ростове

25 мая 2023, 11:07
Фото: Chmee2/cc by sa/wiki
Мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой на Западном в Ростове

В Ростове насмерть разбился мотоциклист 25 мая

В Ростове мотоциклист разбился в результате ДТП, сообщили в ГИБДД России по региону.

ДТП произошло в Ростове на 2-й Краснодарской. 37-летний водитель Nissan X-Trail, поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом YAMAHA, движущимся со встречного направления.

Мотоциклист, судя по кадрам с места происшествия, вылетел на дорогу. От полученных травм он скончался до приезда врачей. Его личность еще устанавливается.

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Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.

Ранее в Волгодонске мотоциклист не заметил «лежачего полицейского» и вылетел с трассы.

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