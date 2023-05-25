На Startup Village обсудили перспективы технологических стартапов в России

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Одной из основных тем, обсуждаемых на сессии "Кооперация, сотрудничество и со-творчество", стали возможности для стартапов в связи с уходом западных высокотехнологичных игроков. Представители корпоративного сектора подтвердили интерес к привлечению технологических стартапов. Эксперты подчеркнули, что компании, инвестирующие в инновации, получают значительную отдачу от своих инвестиций и обеспечивают себе устойчивое конкурентное преимущество, пишут transsibinfo.com.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин сообщил о запуске реестра стартапов и технологических компаний в столице. Компании, включенные в реестр, получают дополнительную поддержку со стороны города.
Организацию деловой программы конференции взяла на себя корпорация "Синергия". Она собрала ведущих технологических экспертов, представителей власти и бизнеса, которые обсудили ключевые тренды и перспективы развития отрасли.
В условиях санкционного давления российские компании ищут возможности для развития на новых рынках. Азия, Южная Америка и Африка становятся перспективными направлениями для инноваций. Эксперты поделились опытом и знаниями о том, как правильно развивать бизнес в этих регионах.
Одной из центральных тем дискуссий на конференции было применение искусственного интеллекта (ИИ). Спикеры выразили единодушное мнение, что пока никому не удается точно предсказать сценарии развития ИИ.
"Мы думали, что искусственный интеллект отнимет работу у простых тружеников. Однако он начал забирать работу у руководителей, затем у креативщиков, а теперь мы видим, что роботы сражаются друг с другом в киберпространстве, а не на поле боя. То есть развитие искусственного интеллекта идёт там, где мы его не ждём", - поделился своим мнением Кирилл Меньшов, вице-президент по информационным технологиям ПАО "Ростелеком".
Дизайнер Артемий Лебедев высказал мнение, что нейросети не уничтожат творческие профессии, а только увеличат их количество.
Также в рамках Startup Village при организационной поддержке корпорации "Синергия" прошел международный фестиваль по спортивному программированию среди студентов, и был организован чемпионат по дрон-рейсингу.
Конференция Startup Village проходит в рамках Московской недели предпринимательства, организованной фондом "Сколково" и ВЭБ.РФ. Медиахолдинг 1MI является информационным партнером мероприятия.