На Startup Village обсудили перспективы технологических стартапов в России

"Мы думали, что искусственный интеллект отнимет работу у простых тружеников. Однако он начал забирать работу у руководителей, затем у креативщиков, а теперь мы видим, что роботы сражаются друг с другом в киберпространстве, а не на поле боя. То есть развитие искусственного интеллекта идёт там, где мы его не ждём", - поделился своим мнением Кирилл Меньшов, вице-президент по информационным технологиям ПАО "Ростелеком".