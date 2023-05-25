Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Нутрициолог разъясняет, что бананы — это фрукты. А с точки зрения нутрициологии, фруктов в день много есть нежелательно. Максимум, один или два.
«Дело в том, что в бананах содержится много фруктозы. И хотя долго считалось, что фруктоза лучше, чем сахар, на самом деле, она оказывает нагрузку на печень», — отмечает Полина Климова.
Нутрициология рекомендует есть банан не в качестве десерта, не на голодный желудок, а после еды.
«В бананах содержатся полезные вещества для организма, для нашей микрофлоры. Особенно, если они слегка недозрелые. В этом случае бананы являются пищей для наших бактерий. Но перебарщивать с ними не стоит. В идеале, ежедневно можно съедать один банан и один любой фрукт», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что бананы хотят признать социально значимым продуктом.