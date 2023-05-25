«В бананах содержатся полезные вещества для организма, для нашей микрофлоры. Особенно, если они слегка недозрелые. В этом случае бананы являются пищей для наших бактерий. Но перебарщивать с ними не стоит. В идеале, ежедневно можно съедать один банан и один любой фрукт», — резюмирует эксперт.