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Нутрициолог рассказала ростовчанам, почему не стоит есть больше одного банана в день

25 мая 2023, 08:04
Фото: Andrés Nieto Porras/cc by sa/flickr.com
Нутрициолог рассказала ростовчанам, почему не стоит есть больше одного банана в день
Бананы вкусные и полезные. Однако нутрициология рекомендует в день съедать не больше одного банана, сообщила RostovGazeta нутрициолог Полина Климова.

Нутрициолог разъясняет, что бананы — это фрукты. А с точки зрения нутрициологии, фруктов в день много есть нежелательно. Максимум, один или два.

«Дело в том, что в бананах содержится много фруктозы. И хотя долго считалось, что фруктоза лучше, чем сахар, на самом деле, она оказывает нагрузку на печень», — отмечает Полина Климова.

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Нутрициология рекомендует есть банан не в качестве десерта, не на голодный желудок, а после еды.

«В бананах содержатся полезные вещества для организма, для нашей микрофлоры. Особенно, если они слегка недозрелые. В этом случае бананы являются пищей для наших бактерий. Но перебарщивать с ними не стоит. В идеале, ежедневно можно съедать один банан и один любой фрукт», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что бананы хотят признать социально значимым продуктом.

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