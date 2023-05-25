«Пахнет псиной»: ростовчане раскритиковали качество питьевой воды в городе

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Напомним, в четверг, 25 мая, стало известно, что управление Роспотребнадзора по Ростовской области представило оценку качества воды, подаваемой жителям региона. Специалисты оценили воду как качественную и соответствующую норме.
Однако ростовчане в корне не согласились с оценкой экспертов, заявив, что вода является не только жесткой, но также часто имеет ярко-рыжий или зеленый окрас и неприятный запах.
«Горячая вода из крана на Коммунистическом ярко рыжего цвета. Жалко себя, жалко сантехнику», «Ну да, жесткость воды 666 — это красиво и символично. И качественно», «Замеряю дозиметром водопроводную воду, сейчас 690 единиц в поселке 2-м Орджоникидзе, а вот пить можно лишь до 200 единиц», — пожаловались ростовчане.
Нашлись и более радикально настроенные ростовчане, которые потребовали напоить инспекторов качественной водой.
«Во всех офисах стоят кулеры… Чего ж сами не пьёте, господа?», — возмутились местные жители.
«Уже не помню, когда в последний раз пил не бутилированную воду. Из-под крана просто невозможно», «Каждую неделю аэраторы чищу, фильтров на полгода не хватает. Вонючая [прим. редакции — вода], если бы не очиститель с кучей фильтров и обратным осмосом вообще бы пить воду нельзя было», — поделились ростовчане.
При этом обладатели TDS-метров сообщили, что на СЖМ показатели воды составляют 650 единиц, а в центре и на ЗЖМ — 890 единиц.
«В каком месте вода нормальная? Пахнет псиной, при кипячении пена и масляные пятна», — рассердилась одна из ростовчанок, ее мнение поддержали и другие горожане.