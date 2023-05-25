«Пахнет псиной»: ростовчане раскритиковали качество питьевой воды в городе

«Уже не помню, когда в последний раз пил не бутилированную воду. Из-под крана просто невозможно», «Каждую неделю аэраторы чищу, фильтров на полгода не хватает. Вонючая [прим. редакции — вода], если бы не очиститель с кучей фильтров и обратным осмосом вообще бы пить воду нельзя было», — поделились ростовчане.