Первая компания получила от РЭО сертификат системе добровольной сертификации

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
По словам Буцаева, сертификат выдан ООО ПО «ЭкоТехПром», входящему в «Корпорацию Экополис». Предприятие занимается переработкой электронного и электрического оборудования. Выданный документ подтверждает, что услуги по утилизации отходов I–IV классов опасности соответствуют правилам системы добровольной сертификации (СДС) РЭО. Наличие такого сертификата говорит о высоких показателях качества утилизации и соответствии всем требованиям системы, добавил глава Российского экологического оператора. Об этом пишет NewsNN.
Для получения сертификата по утилизации отходов утилизаторам необходимо соответствовать всем критериям и требованиям. Сертификаты выдаются в сотрудничестве с Роскачеством.
Развитие системы утилизации в России направлено на уменьшение объемов захоронения отходов и повышение уровня их вовлечения во вторичный оборот. По словам директора по технологиям РЭО Олега Шияновского, эти задачи ставятся в рамках федеральных проектов «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Экономика замкнутого цикла».
Система добровольной сертификации услуг по утилизации отходов была разработана РЭО и зарегистрирована в Росстандарте. Органом по сертификации выступает Роскачество.
Заявку на сертификацию могут подать российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются утилизацией упаковки и отходов от использования товаров. Проверка проходит в два этапа: документарный и выездной.
В рамках X Невского международного экологического конгресса, который проходит 25 и 26 мая 2023 года, РЭО организует различные экологические мероприятия.