Первая компания получила от РЭО сертификат системе добровольной сертификации

По словам Буцаева, сертификат выдан ООО ПО «ЭкоТехПром», входящему в «Корпорацию Экополис». Предприятие занимается переработкой электронного и электрического оборудования. Выданный документ подтверждает, что услуги по утилизации отходов I–IV классов опасности соответствуют правилам системы добровольной сертификации (СДС) РЭО. Наличие такого сертификата говорит о высоких показателях качества утилизации и соответствии всем требованиям системы, добавил глава Российского экологического оператора. Об этом пишет NewsNN.