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Поликлинику ЦГБ Каменска-Шахтинского заподозрили в тысячах фиктивных осмотрах детей

25 мая 2023, 11:56
Фото: 1MI
Поликлинику ЦГБ Каменска-Шахтинского заподозрили в тысячах фиктивных осмотрах детей
В Каменске-Шахтинском поликлинику ЦГБ уличили в служебном подлоге из-за профилактических медосмотров несовершеннолетних, об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.
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Дети

Сотрудники ФСБ по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника поликлиники, который подозревается в организации фиктивных медосмотров учащихся школ и детских садов Каменска-Шахтинского.

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Оперативники выяснили, что работники поликлиники внесли не соответствующую действительности информацию в более чем 10,1 тысячи медкарт. Причиной этого, по данным силовиков, стала необходимость выполнения ежегодного плана о профилактических медосмотрах детей.

Теперь заведующий поликлиническим детским отделением ГБУ РО «ЦГБ» Каменска-Шахтинского стал фигурантом дела о служебном подлоге.

Ранее в Ростове осудили секретаря ВВК, которая собирала взятки со студентов.

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