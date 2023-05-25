Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Сотрудники ФСБ по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника поликлиники, который подозревается в организации фиктивных медосмотров учащихся школ и детских садов Каменска-Шахтинского.
Оперативники выяснили, что работники поликлиники внесли не соответствующую действительности информацию в более чем 10,1 тысячи медкарт. Причиной этого, по данным силовиков, стала необходимость выполнения ежегодного плана о профилактических медосмотрах детей.
Теперь заведующий поликлиническим детским отделением ГБУ РО «ЦГБ» Каменска-Шахтинского стал фигурантом дела о служебном подлоге.
Ранее в Ростове осудили секретаря ВВК, которая собирала взятки со студентов.