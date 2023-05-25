Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Если подобный предмет оказался в транспорте или магазине, то стоит рассказать об этом водителю или работнику торговой точки. При этом трогать находку запрещено.
Runews24 со ссылкой на информацию полиции пишет, что по мобильному телефону в этот момент звонить нельзя. Стоит воспользоваться стационарным телефоном.
Ранее из-за подозрительного предмета полиция оцепила часть 35-й Линии в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого собачник в Ростове нашел на улице пакет с 300 патронами к автомату Калашникова.