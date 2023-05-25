rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Изображение материала

Полиция призвала жителей Ростовской области к бдительности и осторожности

25 мая 2023, 05:25
Фото: 1mi
Жителям Ростовской области напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов нужно обращаться к правоохранителям, сообщили в региональном УМВД.

Если подобный предмет оказался в транспорте или магазине, то стоит рассказать об этом водителю или работнику торговой точки. При этом трогать находку запрещено.

Runews24 со ссылкой на информацию полиции пишет, что по мобильному телефону в этот момент звонить нельзя. Стоит воспользоваться стационарным телефоном.

Из-за подозрительного предмета полиция оцепила часть 35-й Линии в Ростове 29 апреля
Узнать подробнее

Ранее из-за подозрительного предмета полиция оцепила часть 35-й Линии в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого собачник в Ростове нашел на улице пакет с 300 патронами к автомату Калашникова.

Читайте также:
Из-за подозрительного предмета полиция оцепила часть 35-й Линии в Ростове 29 апреляСаперы выехали на Шолохова в Ростове из-за подозрительной сумки с муляжами гранатВ Ростове неизвестные подбросили прохожему в рюкзак подозрительный пакет
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Полиция Ростова#Подозрительный предмет#Предупреждение в Ростове
Подпишитесь
Экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер обжаловал свой приговор
Сегодня, 06:23
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и града на 25 мая
Сегодня, 06:28
В Ростове признали незаконными отказы принимать учеников в школу в Левенцовке
Сегодня, 06:52
Губернатор рассказал, как защищают Ростовскую область от беспилотников и диверсантов
Сегодня, 04:30
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 06:00