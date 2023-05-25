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Пушкинская улица превратилась в реку после мощного ливня в Ростове 25 мая

25 мая 2023, 10:41
Фото: 73.mchs.gov.ru
Пушкинская улица превратилась в реку после мощного ливня в Ростове 25 мая
Пушкинскую улицу затопило в Ростове после сильного ливня 25 мая, кадры с места публикуют в соцсетях горожане.

Днем 25 мая в Ростове прошел мощный ливень. Ряд улиц города ушли под воду. В частности, в реку превратилась улица Пушкинская. На видео с места событий видно, что затоплена водой оказалась часть улицы, предназначенная для движения машин. Водители передвигаются там с большим трудом. Также огромные лужи образовались и на пешеходной части улицы.

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Пушкинская улица превратилась в реку после мощного ливня в Ростове 25 мая
Видео: ТГ канал /rostov_glavniy

К настоящему времени дождь в Ростове прекратился. Пробки в городе оцениваются в пять баллов.

Напомним, улицу Малиновского перекрыли в Ростове во время ливня 25 мая.

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