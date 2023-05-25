Днем 25 мая в Ростове прошел мощный ливень. Ряд улиц города ушли под воду. В частности, в реку превратилась улица Пушкинская. На видео с места событий видно, что затоплена водой оказалась часть улицы, предназначенная для движения машин. Водители передвигаются там с большим трудом. Также огромные лужи образовались и на пешеходной части улицы.