«Пятёрочка» пригласила на работу у моря с бесплатным проживанием

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Магазины расположены в курортной зоне региона. Для сотрудников из других городов предоставят жилье. Речь идет о позициях продавца-кассира, старшего продавца-кассира, пекаря и администратора магазина.
Набор ведется сразу в 43 населенных пунктах, работать можно будет в Сочи, Геленджике, Анапе, Новороссийске, Тамани, Туапсе, на Красной Поляне. Те, кто заинтересован в дополнительном заработке, могут быть трудоустроены с июня по сентябрь, в том числе компания рассмотрит кандидатов среди студентов и самозанятых.
Для большинства позиций не нужен опыт работы, всему необходимому научат опытные наставники. Они расскажут о рабочих процессах и помогут комфортно пройти адаптацию.
Все сотрудники получат официальное трудоустройство, возможность оформить медкнижку за счет работодателя. Также предусмотрены и ежемесячные премии.
Директор департамента по управлению персоналом территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Валерия Джаниева рассказала, что активная подготовка к туристическому сезону проводится каждый год. В том числе для этого усиливают команду.
«Несмотря на то, что работа временная, новые сотрудники получат все преимущества, которые есть у штатного персонала. А студенты смогут провести лето на Черноморском побережье и заработать денег», - отметила Валерия Джаниева.
Она добавила, что тем, кто захочет остаться, предложат вакансии. Так, можно построить карьеру в Адлере и на Красной Поляне с бесплатным круглогодичным проживанием.
Всю подробную информацию на эту тему можно узнать по телефону: 8 (800) 770-04-00.