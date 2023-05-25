«Пятёрочка» пригласила на работу у моря с бесплатным проживанием

Набор ведется сразу в 43 населенных пунктах, работать можно будет в Сочи, Геленджике, Анапе, Новороссийске, Тамани, Туапсе, на Красной Поляне. Те, кто заинтересован в дополнительном заработке, могут быть трудоустроены с июня по сентябрь, в том числе компания рассмотрит кандидатов среди студентов и самозанятых.