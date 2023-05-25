rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Изображение материала

«Пятёрочка» пригласила на работу у моря с бесплатным проживанием

25 мая 2023, 14:30
Фото: «Пятёрочка»
Торговая сеть «Пятёрочка» набирает сотрудников в Краснодарском крае на летний сезон.

Магазины расположены в курортной зоне региона. Для сотрудников из других городов предоставят жилье. Речь идет о позициях продавца-кассира, старшего продавца-кассира, пекаря и администратора магазина. 

Набор ведется сразу в 43 населенных пунктах, работать можно будет в Сочи, Геленджике, Анапе, Новороссийске, Тамани, Туапсе, на Красной Поляне. Те, кто заинтересован в дополнительном заработке, могут быть трудоустроены с июня по сентябрь, в том числе компания рассмотрит кандидатов среди студентов и самозанятых. 

Для большинства позиций не нужен опыт работы, всему необходимому научат опытные наставники. Они расскажут о рабочих процессах и помогут комфортно пройти адаптацию. 

Все сотрудники получат официальное трудоустройство, возможность оформить медкнижку за счет работодателя. Также предусмотрены и ежемесячные премии. 

Директор департамента по управлению персоналом территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Валерия Джаниева рассказала, что активная подготовка к туристическому сезону проводится каждый год. В том числе для этого усиливают команду.

«Несмотря на то, что работа временная, новые сотрудники получат все преимущества, которые есть у штатного персонала. А студенты смогут провести лето на Черноморском побережье и заработать денег», - отметила Валерия Джаниева. 

Она добавила, что тем, кто захочет остаться, предложат вакансии. Так, можно построить карьеру в Адлере и на Красной Поляне с бесплатным круглогодичным проживанием. 

Всю подробную информацию на эту тему можно узнать по телефону: 8 (800) 770-04-00. 

#Елена Янкевич
Подпишитесь
Улицы Ростова затопило дождями, а власти выбрали пляжи для летнего отдыха
Сегодня, 15:01
В Ростове-на-Дону назвали подробности ночного убийства 20-летнего парня
Сегодня, 14:43
В Ростове-на-Дону разрешили купаться только на двух пляжах в 2023 году
Сегодня, 14:18
В Ростове 25 мая на глазах прохожих обрушилась стена здания ПФР
Сегодня, 14:09
«Метро не видно?»: в Ростове ливень 25 мая смыл с дорог разметку вместе с асфальтом
Сегодня, 13:15
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 06:00