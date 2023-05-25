РЭО и Нижегородская область подписали соглашение о информационном взаимодействии

Задача региональных операторов включает в себя все этапы работы с твердыми коммунальными отходами: сбор, транспортировку, накопление, обработку, утилизацию и захоронение. Они также отвечают за оптимизацию маршрутов, контроль выполнения работ мусоровозами, а также управление и надзор. С целью поддержки региональных операторов РЭО разработало информационную систему «А.ПРО». В рамках подписанного соглашения РЭО предоставит Нижегородской области методологию анализа и обработки информации, получаемой от региона через эту систему, пишет newsnn.ru.