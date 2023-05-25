РЭО и Нижегородская область подписали соглашение о информационном взаимодействии

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Соглашение было подписано генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, губернатором Глебом Никитиным и представителем ООО «А.ПРО» Артемом Седовым на Невском международном экологическом конгрессе (НМЭК).
Задача региональных операторов включает в себя все этапы работы с твердыми коммунальными отходами: сбор, транспортировку, накопление, обработку, утилизацию и захоронение. Они также отвечают за оптимизацию маршрутов, контроль выполнения работ мусоровозами, а также управление и надзор. С целью поддержки региональных операторов РЭО разработало информационную систему «А.ПРО». В рамках подписанного соглашения РЭО предоставит Нижегородской области методологию анализа и обработки информации, получаемой от региона через эту систему, пишет newsnn.ru.
«Сотрудничество нацелено на автоматический обмен данными в рамках развития комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в области. Мы надеемся, что опыт, полученный в результате данного сотрудничества, будет использован и распространен по всей стране», — сообщил Денис Буцаев.
В соответствии с соглашением информация, полученная в рамках этого партнерства, будет отражаться в том числе в Федеральной государственной информационной системе управления твердыми коммунальными отходами (ФГИС УТКО). Компания «А.ПРО» также обязуется размещать данные о деятельности региональных операторов и операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО.