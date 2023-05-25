РЭО призвал пересмотреть действующие лицензии утилизаторов

Президент Российской Федерации поддержал приоритетное рассмотрение законопроекта о РОП и его вступление в силу с 1 января 2024 года. Согласно этому законопроекту, ответственность за утилизацию упаковки будет лежать на ее производителях, а не на изготовителях товаров. Постепенно будет увеличиваться норматив утилизации: до 55% - к 2025 году и до 75% - к 2026 году. С 1 января 2027 года будет введена обязанность по утилизации всей выпущенной упаковки.