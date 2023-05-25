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РЭО призвал пересмотреть действующие лицензии утилизаторов

25 мая 2023, 14:32
Фото: 1MI
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев призывает к пересмотру механизма выдачи лицензий на утилизацию отходов в России. Это заявление было сделано в рамках X Невского международного экологического конгресса.

По словам Буцаева, на данный момент было выдано более 10 тысяч лицензий компаниям, которые, возможно, не соответствуют необходимым требованиям, пишет 56orb.ru.

Он также отметил, что в Госдуме в настоящее время находится законопроект о расширенной ответственности производителя (РОП). Проблема заключается в том, что за время действия системы выдачи лицензий было выдано огромное количество лицензий компаниям, которые даже в гаражных условиях могут заниматься "утилизацией" различных видов отходов, включая опасные. Буцаев выразил понимание чувствительности вопроса пересмотра условий существующих лицензий, включая бессрочные, и обратился к государству с просьбой о поддержке.

Президент Российской Федерации поддержал приоритетное рассмотрение законопроекта о РОП и его вступление в силу с 1 января 2024 года. Согласно этому законопроекту, ответственность за утилизацию упаковки будет лежать на ее производителях, а не на изготовителях товаров. Постепенно будет увеличиваться норматив утилизации: до 55% - к 2025 году и до 75% - к 2026 году. С 1 января 2027 года будет введена обязанность по утилизации всей выпущенной упаковки.

Законопроект также предусматривает введение коэффициентов экологичности, создание реестров товаропроизводителей и проверенных утилизаторов, а также исключение ассоциаций из числа исполнителей РОП.

Невский международный экологический конгресс проходит 25 - 26 мая. В рамках конгресса Российский экологический оператор проведет несколько экологических мероприятий, включая показ мод, выставку современного искусства, экозабег, субботники и мастерскую переработки.

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