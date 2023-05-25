Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Она рассказала «Интерфаксу», что по результатам 2022 года показатели обеспеченности качественной водой достигли целевых показателей. Это стало известно после исследования проб.
«Подаваемая населению вода является качественной», — сообщила эксперт. Ерганова уточнила, что для контроля качества есть специальная интерактивная карта.
Напомним, что ранее ростовчане неоднократно заявляли о неудовлетворительном качестве воды. В летний период они жаловались на запах тины и грязь.
До этого ростовский выживальщик раскрыл лайфхаки при отсутствии горячей воды. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.