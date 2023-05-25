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Роспотребнадзор оценил воду, подаваемую жителям в Ростове-на-Дону

25 мая 2023, 07:27
Фото: 1MI
Роспотребнадзор оценил воду, подаваемую жителям в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону является качественной вода, которую подают населению, сообщила представитель донского Роспотребнадзора Екатерина Ерганова.

Она рассказала «Интерфаксу», что по результатам 2022 года показатели обеспеченности качественной водой достигли целевых показателей. Это стало известно после исследования проб.

«Подаваемая населению вода является качественной», — сообщила эксперт. Ерганова уточнила, что для контроля качества есть специальная интерактивная карта.

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Напомним, что ранее ростовчане неоднократно заявляли о неудовлетворительном качестве воды. В летний период они жаловались на запах тины и грязь. 

До этого ростовский выживальщик раскрыл лайфхаки при отсутствии горячей воды. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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