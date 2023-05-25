«Ростелеком» поддержал «Молодую волну» рекордным трафиком

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
На территории детского лагеря «Спутник», где проходило мероприятие, специалисты установили 8 точек доступа Wi-Fi со скоростью до 100 Мбит/с. Национальный провайдер обеспечил стабильным доступом в интернет административное здание, все шатры на территории лагеря, а так же организовала активности для участников. Помимо организаторов форума интернетом пользовались более 600 человек.
- Мы регулярно поддерживаем форумы «Молодая волна» и «Ростов», которые проходят в Неклиновском районе Ростовской области, поскольку уверены: за такими думающими, творческими и амбициозными ребятами - будущее России, - прокомментировал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов. - При этом мы видим свою задачу не только в создании качественной телеком-инфраструктуры, но и часто интегрируемся в образовательную часть форумов, привозим с собой экспертов. Несколько раз в рамках форумов мы проводили тестирование, позволяющее подросткам определиться со своей будущей профессией.
Это уже девятая по счету «Молодая волна», которую традиционно поддерживает национальный цифровой провайдер. На этот раз «Ростелеком» организовал на форуме кибертурнир по игре «Мир Танков» с призовым фондом от компании. Организаторы предложили подросткам на выбор 6 основных направлений-треков: «Дерзай и открывай» для молодых ИТ-специалистов; «Благо твори» — для участников молодежных общественных организаций; «Достигай и побеждай» для увлеченных спортом; «Служи Отечеству» — для тех, кто интересуется историей России и участвует в патриотических мероприятиях; «Создавай и вдохновляй» — для творческой молодежи и «Найди призвание» — для тех, кто интересуется социальным проектированием, карьерным ростом и бизнесом. В качестве гостя на «Молодой волне» присутствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев, который отметил, что «за счет средств выделенной федеральной субсидии на территории лагеря построено пять современных спальных корпусов, и теперь количество детей, которые за лето смогут приехать в «Спутник», может увеличиться почти до тысячи человек».
- В этом году нам удалось улучшить условия проживания ребят. Комнаты и коридоры в новых корпусах более просторные. В построенных зданиях помимо новой мебели есть специальные помещения — чемоданная и гладильная комнаты. Это помогает детям больше концентрироваться на образовательной программе, а не на бытовых вопросах. Благодаря нашему постоянному партнеру «Ростелекому» территория мероприятия охвачена современной цифровой связью, отметил директор форума Денис Белаш.
Несмотря на то, что подростковый форум «Молодая волна» действительно молод, за 11 лет работы его гостями стали более тысячи спикеров и экспертов, а общее число участников превысило 9,5 тыс. человек.
Получить подробную информацию о проектах компании, реализуемых в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.
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