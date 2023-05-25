«Ростелеком» поддержал «Молодую волну» рекордным трафиком

Это уже девятая по счету «Молодая волна», которую традиционно поддерживает национальный цифровой провайдер. На этот раз «Ростелеком» организовал на форуме кибертурнир по игре «Мир Танков» с призовым фондом от компании. Организаторы предложили подросткам на выбор 6 основных направлений-треков: «Дерзай и открывай» для молодых ИТ-специалистов; «Благо твори» — для участников молодежных общественных организаций; «Достигай и побеждай» для увлеченных спортом; «Служи Отечеству» — для тех, кто интересуется историей России и участвует в патриотических мероприятиях; «Создавай и вдохновляй» — для творческой молодежи и «Найди призвание» — для тех, кто интересуется социальным проектированием, карьерным ростом и бизнесом. В качестве гостя на «Молодой волне» присутствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев, который отметил, что «за счет средств выделенной федеральной субсидии на территории лагеря построено пять современных спальных корпусов, и теперь количество детей, которые за лето смогут приехать в «Спутник», может увеличиться почти до тысячи человек».