Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Жители Ростова сообщили 161.ру, что ливневка на Тульской улице, в которой погибла пожилая учительница английского языка Лидия Радченко, снова забита грязью и представляет опасность для жизни людей. При этом горожане отмечают, что наполняться грязью она стала еще до дождей. Люди опасаются, что во время очередного сильного ливня в водостоке снова может кто-то погибнуть.
Официальных комментариев о состоянии опасной ливневки пока не поступало.
Напомним, Лидия Радченко погибла 28 апреля во время сильного ливня в Ростове. Женщина оступилась и упала в водосток, в котором впоследствии захлебнулась. Чиновники заверяют, что ливневка не была загрязненной, хотя после инцидента из водостока с помощью спецмашин достали мусор и грязь. Также власти попросили дождаться официальных результатов расследования, намекнув, что смерть Радченко может быть не связана с ливнем и работой водостока.