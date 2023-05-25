Напомним, Лидия Радченко погибла 28 апреля во время сильного ливня в Ростове. Женщина оступилась и упала в водосток, в котором впоследствии захлебнулась. Чиновники заверяют, что ливневка не была загрязненной, хотя после инцидента из водостока с помощью спецмашин достали мусор и грязь. Также власти попросили дождаться официальных результатов расследования, намекнув, что смерть Радченко может быть не связана с ливнем и работой водостока.