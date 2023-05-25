rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Изображение материала

Ростовчане сообщили о забитой ливневке, где в апреле во время дождя погибла женщина

25 мая 2023, 09:42
Фото: Robert Lawton/cc by sawikimedia.org
Ливневка, где погибла пожилая учительница, снова забита грязью в Ростове
Водосток, в котором погибла в конце апреля пожилая учительница Лидия Радченко, снова забит грязью и мусором, сообщили жители Ростова.

Жители Ростова сообщили 161.ру, что ливневка на Тульской улице, в которой погибла пожилая учительница английского языка Лидия Радченко, снова забита грязью и представляет опасность для жизни людей. При этом горожане отмечают, что наполняться грязью она стала еще до дождей. Люди опасаются, что во время очередного сильного ливня в водостоке снова может кто-то погибнуть.

После гибели пожилой учительницы в Ростове проверят все открытые ливневки
Узнать подробнее

Официальных комментариев о состоянии опасной ливневки пока не поступало.

Напомним, Лидия Радченко погибла 28 апреля во время сильного ливня в Ростове. Женщина оступилась и упала в водосток, в котором впоследствии захлебнулась. Чиновники заверяют, что ливневка не была загрязненной, хотя после инцидента из водостока с помощью спецмашин достали мусор и грязь. Также власти попросили дождаться официальных результатов расследования, намекнув, что смерть Радченко может быть не связана с ливнем и работой водостока.

Читайте также:
В Ростове установят мемориальную доску в память о погибшей Лидии Радченко 28 апреляВ Ростове очистили от грязи и ила ливневку, в которой погибла пожилая учительницаВ Ростове огородили коллектор, в котором утонула пожилая учительница 28 апреля
#Алина Заярная#Погода в Ростове#Происшествие в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Ливень и град в Ростове 25 мая#Город#Городская среда#Ливень в Ростове#Гибель 81-летней учительницы английского языка в ливневке в Ростове 28 апреля#Ливневки в Ростове#Ливневки
Подпишитесь
Поликлинику ЦГБ Каменска-Шахтинского заподозрили в тысячах фиктивных осмотрах детей
Сегодня, 11:56
В Ростове от удара ножом погиб парень, который пришел на помощь девушке
Сегодня, 12:15
Главбуха пансионата осудили в Ростовской области за хищение 2,5 млн рублей
Сегодня, 11:27
Пушкинская улица превратилась в реку после мощного ливня в Ростове 25 мая
Сегодня, 10:41
Заподозренный в шпионаже житель из Ростовской области мечтал переехать в США
Сегодня, 10:31