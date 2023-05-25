Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Горожане рассказали, что туалет работает только по карте и оплата проходит без проблем. По их словам, после этого ничего не происходит и воспользоваться им невозможно.
«Работает только по карте, снимает деньги, а не впускает. Вернуть деньги невозможно», — заявил автор.
Пользователи в комментариях написали, что сталкивались с аналогичной ситуацией.
«Он с сентября не работает», — написали горожане.
«Я тоже попался в эту ловушку», — сообщают ростовчане.
Ранее в Ростове-на-Дону проверили работоспособность модульных туалетов.