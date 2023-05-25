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Ростовчане заявили, что их не впускают в платный туалет на набережной после оплаты

25 мая 2023, 04:48
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на набережной невозможно попасть в платный туалет после оплаты, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Горожане рассказали, что туалет работает только по карте и оплата проходит без проблем. По их словам, после этого ничего не происходит и воспользоваться им невозможно.

«Работает только по карте, снимает деньги, а не впускает. Вернуть деньги невозможно», — заявил автор.

В Ростове-на-Дону проверили работоспособность модульных туалетов
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Пользователи в комментариях написали, что сталкивались с аналогичной ситуацией.

«Он с сентября не работает», — написали горожане.

«Я тоже попался в эту ловушку», — сообщают ростовчане.

Ранее в Ростове-на-Дону проверили работоспособность модульных туалетов.

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