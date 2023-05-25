Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Ростовчане рассказали, что произошла стрельба и нападением с ножами. По словам очевидцев, одного из участников потасовки увезли в больницу.
Официальной информации о конфликте не поступало, она уточняется. Тем временем автор не раскрывает, что стало причиной для стрельбы и сколько человек участвовали в нападении.
При этом улица в тот момент стала оживленной, так как подъехали представители экстренных служб.
Ранее стало известно, на какой машине мог уехать дончанин, подозреваемый в расстреле семьи. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.