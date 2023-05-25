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Ростовчане заявили о вооруженном нападении и стрельбе на Мечникова ночью 25 мая

25 мая 2023, 08:03
Фото: Noah Wulf/cc by sa 4.0/wiki
Ростовчане заявили о вооруженном нападении и стрельбе на Мечникова ночью 25 мая
В Ростове-на-Дону на улице Мечникова были слышны звуки стрельбы, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчане рассказали, что произошла стрельба и нападением с ножами. По словам очевидцев, одного из участников потасовки увезли в больницу.

Официальной информации о конфликте не поступало, она уточняется. Тем временем автор не раскрывает, что стало причиной для стрельбы и сколько человек участвовали в нападении.

Ростовчанин открыл стрельбу в Пролетарском районе города
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При этом улица в тот момент стала оживленной, так как подъехали представители экстренных служб.При этом улица в тот момент стала оживленной, так как подъехали представители экстренных служб.
При этом улица в тот момент стала оживленной, так как подъехали представители экстренных служб.
Фото: ВК группа "Это Ростов!"

При этом улица в тот момент стала оживленной, так как подъехали представители экстренных служб.

Ранее стало известно, на какой машине мог уехать дончанин, подозреваемый в расстреле семьи. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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