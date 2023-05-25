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Ростовчанин Дмитрий Дибров пожалел мужчин, покупающих хлопковые носки за 300 рублей

25 мая 2023, 03:55
Фото: Соцсети Полины Дибровой
Дмитрий Дибров с супругой Полиной и детьми
Уроженец Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров посочувствовал мужчинам, покупающим обычные носки за 300 рублей, пишут СМИ.

Ростовчанин Дмитрий Дибров посочувствовал женщинам, чьи мужчины носят обычные хлопковые носки за 300 рублей. Сам телеведущий заверил, что предпочитает дорогие шелковые носки.

Журналист призвал мужчин внимательней относиться к своему гардеробу, потому что в нем может быть больше интересных деталей, чем в женском. «Они [женщины] видели когда-нибудь подтяжки? Нет? Жалко», — приводит слова Диброва «2×2».

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Также телеведущий посоветовал женщинам не связывать жизнь с мужчинами, которые без должной внимательности относятся к своему выбору одежды.

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