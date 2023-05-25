Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Ростовчанин Дмитрий Дибров посочувствовал женщинам, чьи мужчины носят обычные хлопковые носки за 300 рублей. Сам телеведущий заверил, что предпочитает дорогие шелковые носки.
Журналист призвал мужчин внимательней относиться к своему гардеробу, потому что в нем может быть больше интересных деталей, чем в женском. «Они [женщины] видели когда-нибудь подтяжки? Нет? Жалко», — приводит слова Диброва «2×2».
Также телеведущий посоветовал женщинам не связывать жизнь с мужчинами, которые без должной внимательности относятся к своему выбору одежды.
Ранее ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал, чем займется после ухода из «Кто хочет стать миллионером?».