Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Ранее СМИ со ссылкой на свои источники писали, что Залужный мог получить ранение в результате ракетного удара. Однако официальной информации об этом не поступало.
Бородай рассказал, что Залужный умный, хитрый и полностью завербован стороной противника.
«Может быть, не выкарабкается, несмотря на все усилия западных врачей, которые его окружают», — заявил депутат.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как защищают Ростовскую область от беспилотников и диверсантов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.