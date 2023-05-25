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Ростовский депутат Бородай заявил, что главком ВСУ Залужный может не выжить

25 мая 2023, 08:02
Фото: vmeda.mil.ru
Ростовский депутат Бородай заявил, что главком ВСУ Залужный может не выжить
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай рассказал, что главком ВСУ Валерий Залужный может не выжить после полученного ранения, говорится на сайте парламентария.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники писали, что Залужный мог получить ранение в результате ракетного удара. Однако официальной информации об этом не поступало.

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Бородай рассказал, что Залужный умный, хитрый и полностью завербован стороной противника.

«Может быть, не выкарабкается, несмотря на все усилия западных врачей, которые его окружают», — заявил депутат.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как защищают Ростовскую область от беспилотников и диверсантов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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