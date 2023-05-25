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Сенегальский галаго и олень: каких необычных животных продают в Ростовской области

25 мая 2023, 03:54
Фото: Andrey Giljov/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Сенегальский галаго и олень: каких необычных животных продают в Ростовской области

В Ростовской области продают оленя, таракана и сенегальского галаго

В Ростовской области есть тысячи объявлений о продаже животных, в том числе необычных. Каких питомцев можно себе купить и сколько они стоят, в материале RostovGazeta.

Сенегальский галаго

За 190 тысяч рублей можно купить сенегальского галаго — это маленький пушистый зверек, который очень любопытный и любит ласку. Он играет, прыгает и дружит с домашними животными.

«Кушает овощи, фрукты и замороженных сверчков. Никакого особого ухода не требует, озорной и веселый малыш. Можно брать с собой в гости», — написал владелец.

Это объявление с 12 мая просмотрели более 16 тысяч раз.

За 190 тысяч рублей можно купить сенегальского галаго — это маленький пушистый зверек, который очень любопытный и любит ласку.За 190 тысяч рублей можно купить сенегальского галаго — это маленький пушистый зверек, который очень любопытный и любит ласку.
За 190 тысяч рублей можно купить сенегальского галаго — это маленький пушистый зверек, который очень любопытный и любит ласку.
Фото: Авито

Продажа норки

В Ростове-на-Дону продают щенят норок по цене 12 тысяч рублей. Однако пока их можно только забронировать, они рождаются один раз в год и будут готовы к переезду в июне.

«Информационная поддержка в течение жизни животного. Если у вас есть маленькие дети, другие животные и вы не готовы к сложностям — это животное не для вас», — написал продавец.

Этим объявлением с начала мая заинтересовались более 8,5 тысячи человек.

В Ростове-на-Дону продают щенят норок по цене 12 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону продают щенят норок по цене 12 тысяч рублей.
В Ростове-на-Дону продают щенят норок по цене 12 тысяч рублей.
Фото: Авито

Продажа оленя

В Ростовской области можно приобрести настоящего оленя, которого оценили в 40 тысяч рублей. Продается он в донской столице на улице 3-я Турнирная.

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Владелец оказался очень скуп на подробности и единственное, что он написал — «Есть ручные». Между тем, это объявление набрало более 20 тысяч просмотров.

В Ростовской области можно приобрести настоящего оленя, которого оценили в 40 тысяч рублей. В Ростовской области можно приобрести настоящего оленя, которого оценили в 40 тысяч рублей.
В Ростовской области можно приобрести настоящего оленя, которого оценили в 40 тысяч рублей.
Фото: Авито

Продажа тушканчика

Этих зверьков можно купить в Ростове по цене 11 тысяч рублей. Они продаются в Волгодонске на проспекте Строителей.

«Очень легко привыкают к домашним условиям, легко подружатся с новой семьей», — заявил владелец.

Можно приобрести сразу пару с детенышами, они обойдутся в 30 тысяч рублей.

Этих зверьков можно купить в Ростове по цене 11 тысяч рублей. Этих зверьков можно купить в Ростове по цене 11 тысяч рублей.
Этих зверьков можно купить в Ростове по цене 11 тысяч рублей.
Фото: Авито

Продажа таракана

В Ростове за 500 рублей можно стать владельцем мадагаскарского таракана. Они вырастают до шести сантиметров и живут в среднем около четырех лет.

«Если жилплощадь ввиду каких-либо обстоятельств или частые разъезды не позволяют содержать кошечку или собачку, то этот питомец — идеальный вариант», — сообщил владелец.

Он добавил, что таракан не нуждается в сложном уходе и не ест экзотическую дорогую пищу.

В Ростове за 500 рублей можно стать владельцем мадагаскарского таракана. В Ростове за 500 рублей можно стать владельцем мадагаскарского таракана.
В Ростове за 500 рублей можно стать владельцем мадагаскарского таракана.
Фото: Авито
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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Домашнее животное#Продажа животных#Покупка животных в Ростове
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