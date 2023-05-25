Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
За 190 тысяч рублей можно купить сенегальского галаго — это маленький пушистый зверек, который очень любопытный и любит ласку. Он играет, прыгает и дружит с домашними животными.
«Кушает овощи, фрукты и замороженных сверчков. Никакого особого ухода не требует, озорной и веселый малыш. Можно брать с собой в гости», — написал владелец.
Это объявление с 12 мая просмотрели более 16 тысяч раз.
В Ростове-на-Дону продают щенят норок по цене 12 тысяч рублей. Однако пока их можно только забронировать, они рождаются один раз в год и будут готовы к переезду в июне.
«Информационная поддержка в течение жизни животного. Если у вас есть маленькие дети, другие животные и вы не готовы к сложностям — это животное не для вас», — написал продавец.
Этим объявлением с начала мая заинтересовались более 8,5 тысячи человек.
В Ростовской области можно приобрести настоящего оленя, которого оценили в 40 тысяч рублей. Продается он в донской столице на улице 3-я Турнирная.
Владелец оказался очень скуп на подробности и единственное, что он написал — «Есть ручные». Между тем, это объявление набрало более 20 тысяч просмотров.
Этих зверьков можно купить в Ростове по цене 11 тысяч рублей. Они продаются в Волгодонске на проспекте Строителей.
«Очень легко привыкают к домашним условиям, легко подружатся с новой семьей», — заявил владелец.
Можно приобрести сразу пару с детенышами, они обойдутся в 30 тысяч рублей.
В Ростове за 500 рублей можно стать владельцем мадагаскарского таракана. Они вырастают до шести сантиметров и живут в среднем около четырех лет.
«Если жилплощадь ввиду каких-либо обстоятельств или частые разъезды не позволяют содержать кошечку или собачку, то этот питомец — идеальный вариант», — сообщил владелец.
Он добавил, что таракан не нуждается в сложном уходе и не ест экзотическую дорогую пищу.