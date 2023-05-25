Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что со следующего года в российские школы вернут серебряные медали. Серебряную медаль будут выдавать отличившимся ученикам после окончания средней школы.
На федеральном уровне серебряную медаль перестали вручать в 2014 году.
Ранее сообщалось, что церковнославянский язык могут заставить учить школьников в Ростовской области. С такой инициативой выступили в РПЦ. Там изучение церковнославянского объяснили необходимостью сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей и борьбе с иностранными заимствованиями в русском языке.