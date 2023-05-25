Ранее сообщалось, что церковнославянский язык могут заставить учить школьников в Ростовской области. С такой инициативой выступили в РПЦ. Там изучение церковнославянского объяснили необходимостью сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей и борьбе с иностранными заимствованиями в русском языке.