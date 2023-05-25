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Серебряные медали вернут в школы Ростовской области в сентябре

25 мая 2023, 10:38
Фото: SpecialOCanada/CC BY-ND 2.0/flickr.com
Серебряные медали вернут в школы Ростовской области в сентябре
Серебряные медали вновь будут выдавать ученикам школ в Ростовской области, сообщили власти.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что со следующего года в российские школы вернут серебряные медали. Серебряную медаль будут выдавать отличившимся ученикам после окончания средней школы.

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На федеральном уровне серебряную медаль перестали вручать в 2014 году.

Ранее сообщалось, что церковнославянский язык могут заставить учить школьников в Ростовской области. С такой инициативой выступили в РПЦ. Там изучение церковнославянского объяснили необходимостью сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей и борьбе с иностранными заимствованиями в русском языке.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Школы в Ростовской области#Образование в Ростовской области
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