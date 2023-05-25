Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Предупреждение распространяется на весь день из-за прогнозов ливней, грозы и града. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду.
Местных жителей просят быть внимательными при выходе из дома. Лучше обходить стороной деревья и рекламные щиты.
Если потребуется помощь, то можно обращаться по номеру 112.
Добавим, что погода в Ростове испортилась еще в среду, когда выпал град размером с горох. Тогда людям приходилось искать укрытия, чтобы спрятаться.
Синоптики обещают, что погода будет дождливой в течение недели.