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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и града на 25 мая

25 мая 2023, 06:28
Фото: 1MI
В Ростовской области на четверг, 25 мая, объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды, сообщили в региональном УМЧС.

Предупреждение распространяется на весь день из-за прогнозов ливней, грозы и града. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

Местных жителей просят быть внимательными при выходе из дома. Лучше обходить стороной деревья и рекламные щиты.

Град размером с горох выпал в Ростове-на-Дону днем 24 мая
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Если потребуется помощь, то можно обращаться по номеру 112. 

Добавим, что погода в Ростове испортилась еще в среду, когда выпал град размером с горох. Тогда людям приходилось искать укрытия, чтобы спрятаться. 

Синоптики обещают, что погода будет дождливой в течение недели. 

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